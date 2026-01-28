Адвокат сестер Хачатурян рассказал о возобновлении расследования

Рассмотрение дела сестер Хачатурян, Москва, 2019 г. (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Возобновлено расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, об этом РБК рассказал адвокат одной из сестер Алексей Паршин.

По словам адвоката, расследование возобновилось после вынесения постановления Бутырского суда, когда было доказано и вынесено решение о том, что отец совершал преступные деяния в отношении дочек, в том числе сексуального характера.

«В настоящее время нами готовится ходатайство о прекращении уголовного преследования сестер, так как их действия являются необходимой обороной», — сказал Паршин.

Весной 2025 года тройка судей Бутырского суда Москвы признала Хачатуряна виновным в сексуальном насилии в отношении собственных дочерей и в умышленном причинении тяжкого вреда их здоровью.

Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три дочери нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком. Действия девушек были квалифицированы следствием как убийство группой лиц по предварительному сговору. Из основного дела были выделены материалы в отношении младшей сестры, так как она была признана невменяемой в момент преступления.

Спустя несколько дней после задержания Останкинский суд Москвы арестовал девушек. Позже их выпустили из СИЗО под запрет определенных действий. Девушкам было запрещено пользоваться мобильной связью и интернетом, общаться между собой и давать комментарии СМИ относительно их уголовного дела. Адвокаты сестер утверждают, что их действия следует квалифицировать не как убийство группой лиц, а как самооборону. В 2020 году прокуратура утвердила обвинение в отношении старших сестер, но дело было возвращено на доработку.