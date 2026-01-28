 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Адвокат сестер Хачатурян рассказал о возобновлении расследования

Адвокат: возобновлено расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян
Рассмотрение дела сестер Хачатурян, Москва, 2019&nbsp;г.
Рассмотрение дела сестер Хачатурян, Москва, 2019 г. (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Возобновлено расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, об этом РБК рассказал адвокат одной из сестер Алексей Паршин.

По словам адвоката, расследование возобновилось после вынесения постановления Бутырского суда, когда было доказано и вынесено решение о том, что отец совершал преступные деяния в отношении дочек, в том числе сексуального характера.

«В настоящее время нами готовится ходатайство о прекращении уголовного преследования сестер, так как их действия являются необходимой обороной», — сказал Паршин.

Весной 2025 года тройка судей Бутырского суда Москвы признала Хачатуряна виновным в сексуальном насилии в отношении собственных дочерей и в умышленном причинении тяжкого вреда их здоровью.

Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три дочери нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком. Действия девушек были квалифицированы следствием как убийство группой лиц по предварительному сговору. Из основного дела были выделены материалы в отношении младшей сестры, так как она была признана невменяемой в момент преступления.

Защита сестер Хачатурян попросила прекратить дело об убийстве их отца
Общество
Ангелина Хачатурян

Спустя несколько дней после задержания Останкинский суд Москвы арестовал девушек. Позже их выпустили из СИЗО под запрет определенных действий. Девушкам было запрещено пользоваться мобильной связью и интернетом, общаться между собой и давать комментарии СМИ относительно их уголовного дела. Адвокаты сестер утверждают, что их действия следует квалифицировать не как убийство группой лиц, а как самооборону. В 2020 году прокуратура утвердила обвинение в отношении старших сестер, но дело было возвращено на доработку.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков

Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу

Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom

США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы

В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России
Авторы
Теги
Елена Наумова, Денис Пантелеев Денис Пантелеев
уголовное дело Сестры Хачатурян расследование
Материалы по теме
Защита сестер Хачатурян попросила прекратить дело об убийстве их отца
Общество
Суд подтвердил виновность отца сестер Хачатурян в насилии над дочерьми
Общество
Прокуроры предложили дополнительно расследовать дело сестер Хачатурян
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
Пробки в Москве достигли 8 баллов на фоне снегопада Город, 17:10
Как оформить налоговый вычет самостоятельно через нейросеть РБК х Сбер, 17:09
Песков назвал планы ЕС отказаться от газа из России проблемами Европы Общество, 17:00
Дегтярев вручил Емельяненко удостоверение «Заслуженный тренер России» Спорт, 16:59
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Фьюри проведет бой с российским боксером Спорт, 16:57
Жители новых регионов разместили в ПСБ свыше ₽300 млрд Пресс-релиз, 16:56
Путин заявил, что стройкомплекс готов помочь в восстановлении Сирии Политика, 16:52
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В эфире «Радио Судного дня» прозвучало слово «слабость» Общество, 16:50
Водительские права «под ключ». Как работает мошенническая схема Авто, 16:48
Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США Политика, 16:48
Следствие попросило арестовать экс-вице-президента Олимпийского комитета Политика, 16:44
В Аргентине появится второй по размеру футбольный стадион в мире Спорт, 16:44
Проводник высадил подростка из поезда в 150 км от дома Общество, 16:43
Плющенко рассказал, за кем из фигуристов будет следить на Олимпиаде
РАДИО
 Общество, 16:43