Общество⁠,
0

Пользователи пожаловались на сбой в работе HeadHunter

Фото: MAYA LAB / Shutterstock
Фото: MAYA LAB / Shutterstock

В работе рекрутингового сервиса HeadHunter (hh.ru) произошел масштабный сбой, который зафиксировал портал Downdetector. За минувший час число жалоб составило 365, а за сутки — 454. В последний раз проблемы с доступом наблюдались в 14:08. Также проблемы с доступом к порталу зафиксировал WebPinger. В 13:00 было зарегистрировано 16 жалоб.

Первые жалобы начали фиксировать в 13:00, тогда на сбои в работе портала пожаловались два пользователя. Наибольшее число жалоб — 313 — зарегистрировали в 13:45, впоследствии их количество начало снижаться. В 14:12 количество поданных жалоб составило 7.

В Петербурге зафиксировали сбой мобильного интернета
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Больше всего на работу портала жаловались жители из Ленинградской области и Санкт-Петербурга (по 5%), чуть меньше — из Москвы. Также были жалобы из Самарской и Московской областей.

В статистике сбоев указано, что 62% пользователей говорят о проблемах с работой мобильного приложения. На трудности с доступом к порталу с сайта пожаловались 22% пользователей, а на общий сбой — 11%.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу hh.ru.

Ранее в Санкт-Петербурге зафиксировали массовый сбой в работе мобильного интернета. Его заметили в центре города. На отсутствие связи пожаловались абоненты всех мобильных операторов.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина, Елена Степанова Елена Степанова
сбой HeadHunter жалобы
