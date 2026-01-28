Пользователи пожаловались на сбой в работе HeadHunter

Фото: MAYA LAB / Shutterstock

В работе рекрутингового сервиса HeadHunter (hh.ru) произошел масштабный сбой, который зафиксировал портал Downdetector. За минувший час число жалоб составило 365, а за сутки — 454. В последний раз проблемы с доступом наблюдались в 14:08. Также проблемы с доступом к порталу зафиксировал WebPinger. В 13:00 было зарегистрировано 16 жалоб.

Первые жалобы начали фиксировать в 13:00, тогда на сбои в работе портала пожаловались два пользователя. Наибольшее число жалоб — 313 — зарегистрировали в 13:45, впоследствии их количество начало снижаться. В 14:12 количество поданных жалоб составило 7.

Больше всего на работу портала жаловались жители из Ленинградской области и Санкт-Петербурга (по 5%), чуть меньше — из Москвы. Также были жалобы из Самарской и Московской областей.

В статистике сбоев указано, что 62% пользователей говорят о проблемах с работой мобильного приложения. На трудности с доступом к порталу с сайта пожаловались 22% пользователей, а на общий сбой — 11%.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу hh.ru.

Ранее в Санкт-Петербурге зафиксировали массовый сбой в работе мобильного интернета. Его заметили в центре города. На отсутствие связи пожаловались абоненты всех мобильных операторов.