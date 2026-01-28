 Перейти к основному контенту
Водителя задержали за призывы к расправам по национальному признаку

В Петербурге за экстремизм задержали водителя, оказывающего услуги Минобороны
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В Санкт-Петербурге мужчину задержали за комментарии в Telegram с призывами к насилию в отношении представителей национальных меньшинств, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

Как пишет «РИА Новости», он работал водителем грузовика в компании, обеспечивающей постирку вещей курсантов военных вузов.

По данным собеседника РБК, в 2023 году он оставил три комментария с призывами избивать евреев и убивать других граждан по национальной принадлежности, имея в виду представителей Кавказа, Закавказья и Средней Азии.

Против него возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет.

РБК направил запрос в ЦОС ФСБ России.

Жителя Крыма задержали за призывы применять насилие к русским
Общество
Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

В октябре прошлого года жителя Крыма 1964 года рождения задержали за оскорбления русских и призывы применять по отношению к ним насилие.

Пост он опубликовал в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России). Эксперты увидели в публикации «лингвистические признаки» призыва к насилию по национальному признаку в отношении русских.

Против задержанного также возбудили дело о публичных призывах к экстремизму в интернете — ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Яна Баширова Яна Баширова, Александра Озерова
Минобороны Санкт-Петербург задержание экстремизм
