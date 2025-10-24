 Перейти к основному контенту
Общество
Жителя Крыма задержали за призывы применять насилие к русским

Жителя Судака задержали за оскорбления русских и призывы к насилию
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники ФСБ задержали жителя Судака в Крыму за оскорбления русских и призывы в интернете применять к ним насилие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону и городу Севастополю.

По версии следствия, местный житель 1964 года рождения опубликовал в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) пост, в котором оскорбительно отозвался о русских.

В Сочи мужчину задержали за призывы к финансированию ВСУ
Политика
Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Эксперты также увидели в публикации «лингвистические признаки» призыва к насилию по национальному признаку в отношении русских.

Задержанному вменили публичные призывы к экстремизму в интернете — ч.2 ст. 280 Уголовного кодекса. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Крым задержание экстремизм Интернет ФСБ
