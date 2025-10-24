Жителя Крыма задержали за призывы применять насилие к русским
Сотрудники ФСБ задержали жителя Судака в Крыму за оскорбления русских и призывы в интернете применять к ним насилие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону и городу Севастополю.
По версии следствия, местный житель 1964 года рождения опубликовал в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) пост, в котором оскорбительно отозвался о русских.
Эксперты также увидели в публикации «лингвистические признаки» призыва к насилию по национальному признаку в отношении русских.
Задержанному вменили публичные призывы к экстремизму в интернете — ч.2 ст. 280 Уголовного кодекса. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
