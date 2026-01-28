 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умер один из конструкторов танка Т-90 Николай Молодняков

Николай Молодняков
Николай Молодняков (Фото: УралВагонЗавод - УВЗ / Telegram)

Инженер-конструктор, один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков умер возрасте 88 лет, сообщил «Уралвагонзавод».

«27 января 2026 года в 88 лет скончался выдающийся конструктор бронетанковой техники Николай Александрович Молодняков <...>. Коллектив концерна «Уралвагонзавод» выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая», — говорится в сообщении.

Пресс-служба не уточнила причину и обстоятельства смерти инженера.

Умер народный артист СССР Владислав Чернушенко
Общество
Владислав Чернушенко

Молодняков родился в 1937 году. В 1959-м окончил Челябинский политехнический институт (позже Южно-Уральский государственный университет) и по окончании учебы начал работать на Уралвагонзаводе. Проработал там 66 лет и прошел путь от инженера-исследователя до заместителя главного конструктора.

«Николай Александрович внес неоценимый вклад в разработку танка Т-90, а также его испытания, организацию серийного производства и модернизацию», — говорится в сообщении корпорации. Помимо этого он руководил испытаниями танков Т-72С и Т-90С.

С 1962 по 1970 год Молодняков также преподавал в Нижнетагильском машиностроительном техникуме.

Был награжден орденом «Знак Почета», нагрудными знаками «Изобретатель СССР», «За создание бронетанкового вооружения и техники» и медалью «За достижения в науке и технике» им. главного маршала артиллерии Н.Н.Воронова». В 2011 году получил звание заслуженного конструктора России.

Авторы
Теги
Александра Озерова
смерть Т-90 танк инженер «Уралвагонзавод»
