Умер народный артист СССР Владислав Чернушенко

На 91-м году жизни умер народный артист СССР Владислав Чернушенко
Владислав Чернушенко
Владислав Чернушенко (Фото: Юрий Белинский / ТАСС)

27 января на 91-м году жизни после тяжелой болезни скончался музыкант Владислав Чернушенко. Об этом сообщила Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, бессменным художественным руководителем которой он был с 1974 года.

«Владислав Александрович оставил нам богатейшее творческое наследие, которое во многом определило развитие хорового искусства второй половины XX — начала XXI веков», — отметили в капелле.

О дате и времени прощания с маэстро будет объявлено дополнительно.

Владислав Чернушенко — народный артист СССР, лауреат Государственных премий России, почетный гражданин Санкт-Петербурга; возглавлял Ленинградскую (Санкт-Петербургскую) консерваторию с 1979 по 2002 год.

Читайте РБК в Telegram.

Антонина Сергеева
смерть дирижер Санкт-Петербург народный артист СССР
