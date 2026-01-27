Умер народный артист СССР Владислав Чернушенко
27 января на 91-м году жизни после тяжелой болезни скончался музыкант Владислав Чернушенко. Об этом сообщила Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, бессменным художественным руководителем которой он был с 1974 года.
«Владислав Александрович оставил нам богатейшее творческое наследие, которое во многом определило развитие хорового искусства второй половины XX — начала XXI веков», — отметили в капелле.
О дате и времени прощания с маэстро будет объявлено дополнительно.
Владислав Чернушенко — народный артист СССР, лауреат Государственных премий России, почетный гражданин Санкт-Петербурга; возглавлял Ленинградскую (Санкт-Петербургскую) консерваторию с 1979 по 2002 год.
