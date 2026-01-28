 Перейти к основному контенту
Политика
0

Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Ахмед аш-Шараа
Ахмед аш-Шараа (Фото: Andres Kudacki / АР / ТАСС)

Самолет с сирийским президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа приземлился во Внуково. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию эфира «Россия 24».

Путин проведет рабочий завтрак с президентом Сирии аш-Шараа
Политика
Владимир Путин

Президент Сирии должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что встреча пройдет в Москве — запланирован рабочий завтрак, а также отдельная беседа.

Стороны должны обсудить перспективы развития связей России и Сирии в различных областях, а также текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

Предыдущая встреча лидеров состоялась в октябре 2025 года. Тогда временный президент Сирии заявил о намерении Дамаска попытаться перезапустить отношения с Москвой.

Антонина Сергеева
Москва Внуково Ахмед аш-Шараа переговоры Владимир Путин
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа
политик, временный президент Сирии
1 января 1982 года
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
