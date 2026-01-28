Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Самолет с сирийским президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа приземлился во Внуково. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию эфира «Россия 24».
Президент Сирии должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что встреча пройдет в Москве — запланирован рабочий завтрак, а также отдельная беседа.
Стороны должны обсудить перспективы развития связей России и Сирии в различных областях, а также текущую ситуацию на Ближнем Востоке.
Предыдущая встреча лидеров состоялась в октябре 2025 года. Тогда временный президент Сирии заявил о намерении Дамаска попытаться перезапустить отношения с Москвой.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине
Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков
Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу
Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom
США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы
В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России