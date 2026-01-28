Министр туризма Бахрейна рассказала о пакетных турах и визах для россиян

Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto / Reuters

Бахрейн начал предлагать конкурентоспособные пакетные туры для туристов из всех приоритетных рынков, включая Россию. Об этом Радио РБК рассказала министр туризма страны Фатима Аль-Саирафи на полях саммита TOURISE в Эр-Рияде.

По ее словам, Россия входит в число приоритетных направлений для Манамы.

«У нас есть партнерские соглашения с операторами, что позволит нам предлагать более привлекательные цены не только на билеты, но и, например, на проживание», — пояснила Фатима Аль-Саирафи. Министр отметила, что для россиян доступно оформление электронной визы.

Она добавила, что Бахрейн также продвигает себя в том числе как хаб бизнес-туризма и рассчитывает на сотрудничество с российским рынком.

«Мы многое делаем, чтобы продвигать страну как центр для организации конференций, выставок и деловых мероприятий <...> Мы продвигаем Бахрейн как самостоятельное направление, но также работаем над концепцией единого кластера с Саудовской Аравией и Арабскими Эмиратами», — рассказала министр.

В июне 2025 председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Бахрейна Самир Абдулла Насс посетил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В ходе разговора с РБК он заявил, что Манама может стать для российского бизнеса плацдармом для выхода на рынки Ближнего Востока. Он отмечал, что санкции остаются одной из главных преград на пути к развитию двусторонних связей, но Бахрейн открыт к диалогу с Россией о том, как их преодолевать.

В 2025 году, по данным управления Бахрейна по туризму, страну посетили более 15 млн туристов (годом ранее — 14,9 млн). Как отметили в ведомстве, рекордное количество гостей связано с проведением в стране крупных спортивных и культурных мероприятий, в том числе концертов мировых звезд.

Министр экономического развития России Максим Решетников сообщал, что туристический поток из Бахрейна в Россию в 2024 году вырос в пять раз по сравнению с годом ранее, а по итогам первого квартала 2025 года увеличился на 50%.