Путин проведет рабочий завтрак с президентом Сирии аш-Шараа

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Reuters)

В ближайшее время у президента России Владимира Путина запланирована встреча с сирийским президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Встреча пройдет в Москве — запланирован рабочий завтрак, а также отдельная беседа.

Ранее в пресс-службе Кремля отмечали, что аш-Шараа приедет в Россию с рабочим визитом.

Стороны должны обсудить перспективы развития связей России и Сирии в различных областях, а также текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

Предыдущая встреча лидеров состоялась в октябре 2025 года. Тогда временный президент Сирии заявил о намерении Дамаска попытаться перезапустить отношения с Москвой.