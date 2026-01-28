Путин проведет рабочий завтрак с президентом Сирии аш-Шараа
В ближайшее время у президента России Владимира Путина запланирована встреча с сирийским президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Встреча пройдет в Москве — запланирован рабочий завтрак, а также отдельная беседа.
Ранее в пресс-службе Кремля отмечали, что аш-Шараа приедет в Россию с рабочим визитом.
Стороны должны обсудить перспективы развития связей России и Сирии в различных областях, а также текущую ситуацию на Ближнем Востоке.
Предыдущая встреча лидеров состоялась в октябре 2025 года. Тогда временный президент Сирии заявил о намерении Дамаска попытаться перезапустить отношения с Москвой.
