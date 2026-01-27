 Перейти к основному контенту
Политика
Премьер Британии Стармер высмеял Макрона за солнцезащитные очки

Премьер Британии Стармер высмеял Макрона за очки
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Премьер-министр Британии Кир Стармер появился на комедийном шоу в Лондоне в солнцезащитных очках-авиаторах. Об этом написал The Telegraph. Стармер выступал на мероприятии The Political Party Live в театре Duchess Theatre.

Издание утверждает, что британский премьер даже сказал ведущему Мэтту Форду, что подумает, надевать ли очки на саммиты. Впрочем, Стармер почти сразу отказался от этой идеи, сказав, что ему нужны обратно обычные очки, иначе ничего не увидит в парламенте.

После выступления политик опубликовал ролик в своем аккаунте в TikTok. Там он берет солнцезащитные очки, тут же надевает и произносит bonjour, намекая на французского президента, который на прошлой неделе в Давосе был в броских солнцезащитных очках. Стармер даже отметил Макрона в публикации, добавив подпись: «Поговори со мной, Гусь». Так он напомнил аудитории про фильм «Топ Ган», который популяризировал солнцезащитные очки в стиле «авиатор».

Макрон объяснил появление в солнцезащитных очках после проблем с глазом
Общество
Эмманюэль Макрон

В середине января французский лидер появился на публике с налитым кровью глазом. Он попросил прощения за «неприглядный вид» и пошутил, что покраснение стоит воспринимать «как отсылку к глазу тигра». Тогда Елисейский дворец объяснил покраснение разрывом небольшого кровеносного сосуда.

В очках Макрон появился и на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Позже президент США Дональд Трамп во время своего выступления отметил: «Вчера я наблюдал за ним в этих красивых солнечных очках. Что, черт возьми, произошло?»

Авторы
Елена Наумова
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
