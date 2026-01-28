ФСТЭК оценила безопасность критической информационной инфраструктуры

Елена Торбенко (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Только треть (35%) проверенных объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) соответствуют минимальному базовому уровню безопасности, заявила на «Инфофоруме 2026» начальник управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Елена Торбенко. Ее слова передает корреспондент РБК.

Это, как отмечает Торбенко, «очень мало», работа по усилению защиты КИИ будет продолжаться.

ФСТЭК разработала методику оценки уровня защищенности объектов КИИ, которая пока носит рекомендательный характер, но в будущем станет обязательной, пояснила она. В 2025 году в рамках контрольных мероприятий было проверено порядка 800 значимых объектов КИИ и примерно столько же — в рамках иных мероприятий. По итогам этой работы было выявлено более 1,2 тыс. нарушений обязательных требований. При этом около половины этих нарушений, по оценке ФСТЭК, могут привести к прекращению штатного функционирования защищаемого объекта, добавила Торбенко.

Количество административных дел за несоблюдение правил категорирования в прошлом году возросло — более 400 дел. В 2026 году, по словам Торбенко, число проверок будет увеличено.

В марте 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России. Под КИИ понимаются информационные системы и сети, нарушение работы которых может нанести ущерб безопасности, экономике и социальной сфере страны.

С осени 2025-го объекты КИИ (к ним относятся сети связи и информационные системы госорганов, энергетических, финансовых, транспортных, медицинских и ряда других компаний) обязаны использовать только отечественный софт. При этом ФСТЭК считает очень высокой стоимость российского программного обеспечения.