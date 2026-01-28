 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Иркутске мужчина взял в заложники подругу своей жены и задушил ее

В Иркутске мужчина взял в заложники подругу своей жены и задушил ее
Video

В Иркутске мужчина несколько часов держал в заложниках женщину, мать двоих детей, и в конце концов задушил ее, сообщил Александр Соболев, руководитель благотворительного фонда «Оберег», подопечной которого являлись жертва и супруга подозреваемого. Информацию также подтверждает издание «ИрСити», ссылаясь на источник в силовых структурах.

На видеозаписи запечатлен двор дома, где произошла трагедия. На месте находятся несколько автомобилей правоохранительных органов и экстренных служб.

Трагедия произошла в ночь на 28 января. По словам Соболева, мужчина был участником военной операции на Украине и на протяжении длительного времени подвергал домашнему насилию свою жену и семилетнего сына. Погибшая стала участницей события по случайности.

«Мы приютили их [мать и ребенка. — РБК], защитили, неоднократно сигнализировали полиции. Он, не придумав ничего лучшего, вчера вечером выбрал случайную, ни в чем не повинную жертву», — написал Соболев.

Свою жертву он встретил в 21:00 на остановке общественного транспорта. Угрожая ножом, он заставил женщину пойти в его квартиру на пятом этаже, где более пяти часов держал ее в заложниках. Правоохранительные органы через дверь вели с ним переговоры, но в 2:30 он вышел сам. Свою заложницу он задушил.

Экс-бойца «Вагнера» приговорили к 19 годам за убийство беременной девушки
Политика
Сергей&nbsp;Козлов

РБК обратился за комментарием в МВД и СК по региону.

Как сообщает Baza, мужчина пришел в ярость после того, как сотрудники благотворительного фонда передали в полицию сведения о домашнем насилии. После этого он стал караулить свою жену недалеко от приюта, однако, не дождавшись супругу, нападавший схватил первую попавшуюся женщину.

По данным телеграм-канала, жертвой трагедии оказалась подруга его жены.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александра Озерова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Иркутск военный убийство домашнее насилие
Материалы по теме
В Челябинске задержали задушившего пассажирку таксиста
Общество
Подросток ножом убил бывшего одноклассника в школе в Туве
Общество
На Алтае убили открывших стрельбу по сотрудникам ФСБ подозреваемых
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
ОАК договорилась о поставке в Индию шести шести самолетов Ил-114-300 Бизнес, 14:08
Сафонов впервые после перелома попал в заявку на матч ПСЖ Спорт, 14:06
Когда ChatGPT вреден: как универсальный ИИ может погубить ваш проект Образование, 14:05
Эксперты рассказали о последствиях морозов для майнеров биткоина Крипто, 14:01
Синнер третий год подряд вышел в полуфинал Australian Open Спорт, 13:57
Красноярские таможенники изъяли чучело крокодила у пассажирки из Вьетнама Общество, 13:56
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Аналитики оценили рост среднего ипотечного кредита в 2025 году Недвижимость, 13:55
Швеция сообщила о новых ограничениях для российских дипломатов внутри ЕС Политика, 13:49
ОАК подписала договор о производстве Superjet 100 в Индии Бизнес, 13:44
Ски-альпинизм: что представляет собой новый олимпийский вид спорта База знаний, 13:43
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
В Иркутске мужчина взял в заложники подругу своей жены и задушил ее Общество, 13:35
Умер один из конструкторов танка Т-90 Николай Молодняков Общество, 13:35