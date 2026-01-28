В Иркутске мужчина взял в заложники подругу своей жены и задушил ее

Video

В Иркутске мужчина несколько часов держал в заложниках женщину, мать двоих детей, и в конце концов задушил ее, сообщил Александр Соболев, руководитель благотворительного фонда «Оберег», подопечной которого являлись жертва и супруга подозреваемого. Информацию также подтверждает издание «ИрСити», ссылаясь на источник в силовых структурах.

На видеозаписи запечатлен двор дома, где произошла трагедия. На месте находятся несколько автомобилей правоохранительных органов и экстренных служб.

Трагедия произошла в ночь на 28 января. По словам Соболева, мужчина был участником военной операции на Украине и на протяжении длительного времени подвергал домашнему насилию свою жену и семилетнего сына. Погибшая стала участницей события по случайности.

«Мы приютили их [мать и ребенка. — РБК], защитили, неоднократно сигнализировали полиции. Он, не придумав ничего лучшего, вчера вечером выбрал случайную, ни в чем не повинную жертву», — написал Соболев.

Свою жертву он встретил в 21:00 на остановке общественного транспорта. Угрожая ножом, он заставил женщину пойти в его квартиру на пятом этаже, где более пяти часов держал ее в заложниках. Правоохранительные органы через дверь вели с ним переговоры, но в 2:30 он вышел сам. Свою заложницу он задушил.

РБК обратился за комментарием в МВД и СК по региону.

Как сообщает Baza, мужчина пришел в ярость после того, как сотрудники благотворительного фонда передали в полицию сведения о домашнем насилии. После этого он стал караулить свою жену недалеко от приюта, однако, не дождавшись супругу, нападавший схватил первую попавшуюся женщину.

По данным телеграм-канала, жертвой трагедии оказалась подруга его жены.