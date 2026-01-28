Расследование дела блогера Гасанова о неуплате налогов завершено
Уголовное дело в отношении блогера Гусейна Гасанова о неуплате налогов на сумму более 170 млн руб. передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в телеграм-канале. Предварительное следствие по делу завершено.
«Установлено, что Гасанов, являясь индивидуальным предпринимателем, не исчислил налоги, подлежащие уплате в бюджет Российской Федерации, в сумме более 170 млн руб.», — говорится в сообщении.
Деньги, по данным прокуратуры, Гасанов легализовал с помощью приобретения недвижимого имущества.
Блогеру заочно предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления) и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Гасанов объявили в розыск в ноября 2025-го. Весной того же года суд в Москве заочно его арестовал.
В 2024 году налоговая инспекция Москвы подала к блогеру иск: ФНС намеревалась взыскать с него имущество за долги на 112 млн руб. Позднее тот погасил задолженность и арбитражный суд прекратил производство.
Гасанов — видеоблогер-миллионник, бизнес-коуч. Продвигал разработанный им курс «Мышление миллионера», в рамках которого обещал обучить подписчиков «честным способам заработка».
