Бывший гитарист «Любэ» ушел с поста сенатора на военную операцию

Совет Федерации принял отставку сенатора Александра Вайнберга, об этом сообщил телеграм-канал нижегородского законодательного собрания (сенатор представлял этот регион). О том, что Вайнберг уходит с поста, накануне РБК сообщали два источника в Совете Федерации.

«Заявление о сложении полномочий (Вайнберг. — РБК) написал по собственному желанию в связи с личным решением отправиться на СВО», — говорится в сообщении. Александр Вайнберг решил «сосредоточить свои усилия на оказании помощи бойцам СВО», сказал спикер нижегородского парламента Евгений Люлин.

«Как Валентина Ивановна (Матвиенко. — РБК) и сказала, все верно, Александр Владеленович займется помощью участникам СВО», — заявил РБК представитель сенатора.

Александр Вайнберг родился в Нижегородской области. Окончил Горьковское музыкальное училище, Горьковский государственный педагогический институт им. М. Горького и нижегородскую академию МВД.

Работать начал в 1983 году преподавателем в музыкальной школе. Известность получил в 1991–1994 годах как гитарист группы «Любэ». После завершения музыкальной карьеры работал на руководящих должностях в коммерческих компаниях. В 2000 году стал председателем комиссии по культуре, спорту и молодежной политике политсовета нижегородского отделения партии «Единство». В 2002 году стал руководителем нижегородского исполкома «Единой России». В 2006 году в первый раз избирался депутатом законодательного собрания Нижегородской области. С 2011 года трижды избирался сенатором от нижегородского заксобрания.

К прошлому Дню народного единства, 4 ноября, Вайнберг написал одноименную песню, которую исполнил с Shaman в национальном центре «Россия» в день праздника.