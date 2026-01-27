 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Бывший музыкант «Любэ» покинет Совет Федерации

Бывший музыкант «Любэ» Александр Вайнберг покинет Совет Федерации
Сенатор, бывший участник группы «Любэ» Александр Вайнберг, спевший с SHAMAN'ом песню «4 ноября», покинет Совет Федерации. Он уйдет из верхней палаты по собственному желанию
Александр Вайнберг
Александр Вайнберг (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

В среду, 28 января, Совет Федерации досрочно лишит полномочий сенатора Александра Вайнберга, представляющего законодательную власть Нижегородской области, сообщили два источника РБК в верхней палате.

Глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко подтвердил РБК эту информацию. Он сообщил, что Вайнберг в понедельник написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. «Это его личное решение, никаких претензий к нему нет», — пояснил Тимченко. Представители Вайнберга от комментариев на эту тему для РБК отказались.

64-летний Вайнберг родился в селе Большеорловское Горьковской (ныне Нижегородской) области. Он окончил Горьковское музыкальное училище по классу гитары, а также Нижегородскую академию МВД России по специальности «юриспруденция». В 2003 году Вайнберг получил степень кандидата юридических наук, защитив диссертацию на тему «Легитимация и делегитимация выборной государственной власти в современной России». Он работал преподавателем музыки и тренером по спортивным единоборствам. В 1990-м стал гитаристом в «Любэ», а затем основал свою группу «Наше дело». Вайнберг выпустил два авторских диска — «Крестный отец» и «Трюкач».

В 2000-х пошел в политику, представлял интересы предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина в Нижнем Новгороде. Был руководителем исполкома регионального отделения «Единой России», а в 2006-2011 работал в заксобрании Нижегородской области. Сенатором Вайнберг стал в 2011 году. В последнее время состоял в комитете по конституционному законодательству и государственному строительству. 

К прошлому Дню народного единства, 4 ноября, Вайнберг написал одноименную песню, которую исполнил с SHAMAN'ом в национальном центре «Россия» в день праздника.

ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN

Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США

Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет

«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко

Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России

Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России
