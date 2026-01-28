Власти Одессы сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
Припортовая инфраструктура получила повреждения в Одессе, сообщил глава военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале.
«В результате взрыва повреждена припортовая инфраструктура», — написал он, не приведя подробностей.
Ранее «Суспiльне», «Страна» и «РБК-Украина» писали о взрывах в Одессе, объявлялась воздушная тревога. Позднее Кипер написал о пожаре в Киевском районе города. Мэр города Игорь Полищук сообщал о беспилотниках над регионом.
Накануне украинский холдинг ДТЭК сообщил об «огромных разрушениях» на энергообъекте в Одесской области. «Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние», — уточнили в компании.
По данным на вечер 27 января, в Одессе и ряде райцентров продолжались экстренные отключения электричества.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
