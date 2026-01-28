Власти Одессы сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Припортовая инфраструктура получила повреждения в Одессе, сообщил глава военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале.

«В результате взрыва повреждена припортовая инфраструктура», — написал он, не приведя подробностей.

Ранее «Суспiльне», «Страна» и «РБК-Украина» писали о взрывах в Одессе, объявлялась воздушная тревога. Позднее Кипер написал о пожаре в Киевском районе города. Мэр города Игорь Полищук сообщал о беспилотниках над регионом.

Накануне украинский холдинг ДТЭК сообщил об «огромных разрушениях» на энергообъекте в Одесской области. «Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние», — уточнили в компании.

По данным на вечер 27 января, в Одессе и ряде райцентров продолжались экстренные отключения электричества.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.