«Ростех» назвал 2025 год рекордным по выпуску боевых самолетов Су-35С

«Ростех»: 2025 год стал рекордным в России по выпуску боевых самолетов Су-35С

Истребитель Су-35С (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») изготовила и передала Министерству обороны партию многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты прошли полный цикл наземных и летных заводских испытаний и были приняты экипажами Воздушно-космических сил России, сообщается на сайте «Ростеха».

Как отметил один из летчиков ВКС, принимавших самолеты, Су-35С комфортен, эргономичен и обладает высокой надежностью в эксплуатации. По его словам, этот истребитель востребован в войсках и хорошо показал себя в ходе военной операции.

В пресс-службе «Ростеха» сообщили, что уходящий 2025 год стал рекордным по выпуску боевых самолетов. План производства истребителей Су-35С выполнен полностью, и предприятия уже работают над программой следующего года. По данным корпорации, Су-35С — один из самых востребованных в войсках самолетов, на счету которого наибольшее количество уничтоженных целей в ходе СВО. Он способен поражать противника на рекордных дальностях в несколько сотен километров и применяет всю номенклатуру современного авиационного вооружения. Истребитель оснащен передовой электроникой, включая систему радиоэлектронного противодействия.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха добавил, что для предприятий корпорации 2025 год вновь стал годом ударной работы. Ряд заводов уже справился с годовой производственной программой, остальные завершают исполнение контрактов. Он подчеркнул, что объемы производства востребованной боевой техники последовательно наращиваются.