 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«Ростех» назвал 2025 год рекордным по выпуску боевых самолетов Су-35С

«Ростех»: 2025 год стал рекордным в России по выпуску боевых самолетов Су-35С
Истребитель Су-35С
Истребитель Су-35С (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») изготовила и передала Министерству обороны партию многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты прошли полный цикл наземных и летных заводских испытаний и были приняты экипажами Воздушно-космических сил России, сообщается на сайте «Ростеха».

Как отметил один из летчиков ВКС, принимавших самолеты, Су-35С комфортен, эргономичен и обладает высокой надежностью в эксплуатации. По его словам, этот истребитель востребован в войсках и хорошо показал себя в ходе военной операции.

В пресс-службе «Ростеха» сообщили, что уходящий 2025 год стал рекордным по выпуску боевых самолетов. План производства истребителей Су-35С выполнен полностью, и предприятия уже работают над программой следующего года. По данным корпорации, Су-35С — один из самых востребованных в войсках самолетов, на счету которого наибольшее количество уничтоженных целей в ходе СВО. Он способен поражать противника на рекордных дальностях в несколько сотен километров и применяет всю номенклатуру современного авиационного вооружения. Истребитель оснащен передовой электроникой, включая систему радиоэлектронного противодействия.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха добавил, что для предприятий корпорации 2025 год вновь стал годом ударной работы. Ряд заводов уже справился с годовой производственной программой, остальные завершают исполнение контрактов. Он подчеркнул, что объемы производства востребованной боевой техники последовательно наращиваются.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Су-35С истребитель самолет Ростех
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
Задержан участник нападения на Дагестан в 1999 году Общество, 11:32
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 11:30
Технический директор: план на 180 дней после вступления в должностьПодписка на РБК, 11:27
В Австралии подожгли автомобиль с табличкой «Счастливой Хануки» Политика, 11:26
Федерация конного спорта одобрила нейтральный статус еще для пяти россиян Спорт, 11:23
Посольство России заявило о тревожной обстановке в Венесуэле Политика, 11:22
Суд решит вопрос о выселении Долиной из квартиры. Что известно о деле Экономика, 11:20
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
В пятницу в Москве выпадет четверть месячной нормы осадков Общество, 11:19
Ментально в 1990-х или на скоростях 2020-х. Тест РБК и WB для бизнеса, 11:06
Пожар в БЦ «Варшавская плаза» начался в помещении, где делали ремонт Общество, 11:02
Минтрансу предложили пересмотреть ценообразование при стройке аэропортов Бизнес, 11:00
Хуснуллин подвел итоги на рынке ипотеки в 2025 году Недвижимость, 10:58
Украина пригрозила не помогающим ей странам сокращением помощи Запада Политика, 10:57
Товарный знак не используется: как зарегистрировать его себеПодписка на РБК, 10:55