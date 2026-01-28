Развожаев: над Черным морем сбили две воздушные цели, ПВО отражает атаку

Губернатор Севастополя сообщил о двух уничтоженных целях над морем

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Севастополе второй раз с начала суток объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Работают силы ПВО, рассказал он позднее. Предварительно, над акваторией Черного моря сбили две воздушные цели. По словам главы региона, гражданские объекты не повреждены.

В предыдущий раз воздушная тревога действовала с 0:56 до 5:34 (по местному времени, совпадает с мск). Тогда незадолго до объявления предупреждения, в 0:14, на Крымском мосту приостановили движение автотранспорта.

Спустя более чем семь часов движение восстановили, по состоянию на восемь утра в очереди со стороны Тамани находилось 210 автомобилей, а со стороны Керчи — 290.

Ожидание с обеих сторон составляло около часа.