 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Губернатор Севастополя сообщил о двух уничтоженных целях над морем

Развожаев: над Черным морем сбили две воздушные цели, ПВО отражает атаку
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Севастополе второй раз с начала суток объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Работают силы ПВО, рассказал он позднее. Предварительно, над акваторией Черного моря сбили две воздушные цели. По словам главы региона, гражданские объекты не повреждены.

Глава Севастополя рассказал о повреждениях домов во время ночной атаки
Политика
Фото:Василий Батанов / РИА Новости

В предыдущий раз воздушная тревога действовала с 0:56 до 5:34 (по местному времени, совпадает с мск). Тогда незадолго до объявления предупреждения, в 0:14, на Крымском мосту приостановили движение автотранспорта.

Спустя более чем семь часов движение восстановили, по состоянию на восемь утра в очереди со стороны Тамани находилось 210 автомобилей, а со стороны Керчи — 290.

Ожидание с обеих сторон составляло около часа.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN

Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США

Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет

«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко

Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России

Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Севастополь Воздушная тревога Михаил Развожаев Крым атака дронов
Михаил Развожаев фото
Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
Материалы по теме
Глава Севастополя рассказал о повреждениях домов во время ночной атаки
Политика
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Политика
Губернатор Севастополя рассказал об отражении атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ до 20 шайб Спорт, 09:28
СК возбудил дело из-за гибели пяти человек при пожаре в доме в Якутии Общество, 09:17
Как оформить налоговый вычет самостоятельно через нейросеть РБК х Сбер, 09:09
Минобороны и Сбербанк подписали документы о центрах реабилитации военных Общество, 09:03
Когда бизнес топчется на месте: стратегии преодоления застояПодписка на РБК, 08:59
Politico рассказало о шоке Фицо из-за «психологического состояния» Трампа Политика, 08:55
На Байкале перевернулся внедорожник с туристами, заехав в расщелину Общество, 08:51
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Reuters сообщил о заблуждении по поводу условий гарантий США Украине Политика, 08:33
Конец «Великой умеренности»: почему контроль над центробанками вреденПодписка на РБК, 08:32
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
СК завел дело против 18-летнего жителя Кузбасса за призывы к терроризму Политика, 08:25
Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom Политика, 08:13
Губернатор Севастополя сообщил о двух уничтоженных целях над морем Политика, 08:04
Merlion потребовал более ₽1 млрд у осужденного экс-гендиректора Технологии и медиа, 08:01