Политика⁠,
0

СК завел дело против 18-летнего жителя Кузбасса за призывы к терроризму

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Управление следственного комитета (СК) по Кемеровской области возбудило уголовное дело против 18-летнего местного жителя за призывы к террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК в телеграм-канале.

По версии следствия, юноша в феврале 2025 года нарисовал в подъезде дома на проспекте Шахтеров в Кемерово картинки, которые подписал призывами к террористической деятельности. Его действия выявили сотрудники УФСБ России по Кемеровской области.

Житель Кемерово подозревается в публичных призывах к террористической деятельности. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 205.2 Уголовного кодекса России. Максимальная санкция — до пяти лет колонии.

Жителя Владимира осудили на 3,5 года за призывы к терактам против военных
Политика
Фото:СУ СК России по Владимирской области

В середине декабря региональный СК сообщил о передаче в суд дела 47-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма через интернет). Максимальное наказание — до семи лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет

Как установило следствие, в мае 2021 года мужчина разместил в социальной сети комментарий с призывом к совершению террористического акта против представителя власти. Комментарий обнаружили сотрудники УФСБ.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

