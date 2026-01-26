В Минздраве рассказали, как теперь будут обследовать беременных

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В России установили сроки консультации беременных смежными специалистами, об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Владимир Климов. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

«Консультации смежных специалистов распределены по триместрам беременности, с максимальным объемом обследования при постановке на учет по беременности», — сказал Климов.

По его словам, это позволит в максимально короткие сроки проводить диагностику, прогнозировать возможные осложнения беременности и назначать профилактическую терапию.

Осенью 2025 года Минздрав России в проекте нового порядка оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология» ввел проведение неинвазивного пренатального тестирования.

Неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) — метод ранней диагностики возможных хромосомных аномалий у плода. Он основан на анализе фрагментов ДНК плода, циркулирующих в крови беременной женщины.

Кроме того, в проекте были изменены стандарты оснащения женских консультаций, перинатальных центров, родильных домов и отделений.

В начале января нынешнего года в акушерском стационаре № 1 Новокузнецкой ГКБ (Кемеровская область) умерли сразу девять новорожденных. Все умершие младенцы родились раньше срока, диагнозы у них были разные. Причины гибели младенцев должна установить комиссия Минздрава.

Уголовное дело было заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК) и о халатности (ст. 293 УК). Главврачу Виталию Хераскову предъявили обвинение по статье о халатности, он под домашним арестом. Второму фигуранту, и.о. завотделения реанимации и интенсивной терапии роддома Алексею Эмиху, предъявили обвинения по обеим статьям. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Родильный дом с 19 января закрыт на 90 дней по решению суда.