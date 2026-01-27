Власти расширят критерии получения статуса ветерана боевых действий

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Добровольцы, помогавшие Росгвардии отражать вооруженную провокацию и вторжения на границе, получат статус ветерана боевых действий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В документе говорится, что на статус ветерана теперь могут претендовать добровольцы, которые участвовали в «отражении вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО».

Ранее статус ветерана получали те, кто участвовал в выполнении задач на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики с 24 февраля 2022 года, а в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября 2022 года.