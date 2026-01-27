Короткое замыкание на электроподстанции произошло у станции МЦД-2
Короткое замыкание произошло на электроподстанции у станции МЦД-2 «Трикотажная» на северо-западе Москвы, сообщили РБК в Главном управлении МЧС России по Москве.
Как уточнили в МЧС, в ведомство поступило сообщение о происшествии, приехавшие на место спасатели установили, что по адресу Трикотажный проезд, дом 2, строение 1 произошло короткое замыкание без последующего горения.
По информации ведомства, электроснабжение осуществляется в штатном режиме.
Телеграм-канал Baza писал со ссылкой на местных жителей, что была видна яркая вспышка, после чего в двух домах на улице Дубравной пропало электричество, а на дороге по улице Барышиха на несколько секунд погасли фонари. Еще в нескольких домах временно погас свет, но питание быстро восстановилось.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN
Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США
Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко
Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России
Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России