Общество⁠,
0

Короткое замыкание на электроподстанции произошло у станции МЦД-2

Video

Короткое замыкание произошло на электроподстанции у станции МЦД-2 «Трикотажная» на северо-западе Москвы, сообщили РБК в Главном управлении МЧС России по Москве.

Как уточнили в МЧС, в ведомство поступило сообщение о происшествии, приехавшие на место спасатели установили, что по адресу Трикотажный проезд, дом 2, строение 1 произошло короткое замыкание без последующего горения.

По информации ведомства, электроснабжение осуществляется в штатном режиме.

В Эрмитаже произошло короткое замыкание
Общество
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Телеграм-канал Baza писал со ссылкой на местных жителей, что была видна яркая вспышка, после чего в двух домах на улице Дубравной пропало электричество, а на дороге по улице Барышиха на несколько секунд погасли фонари. Еще в нескольких домах временно погас свет, но питание быстро восстановилось.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко, Елена Степанова Елена Степанова
короткое замыкание Москва взрыв
