Короткое замыкание на электроподстанции произошло у станции МЦД-2

Короткое замыкание произошло на электроподстанции у станции МЦД-2 «Трикотажная» на северо-западе Москвы, сообщили РБК в Главном управлении МЧС России по Москве.

Как уточнили в МЧС, в ведомство поступило сообщение о происшествии, приехавшие на место спасатели установили, что по адресу Трикотажный проезд, дом 2, строение 1 произошло короткое замыкание без последующего горения.

По информации ведомства, электроснабжение осуществляется в штатном режиме.

Телеграм-канал Baza писал со ссылкой на местных жителей, что была видна яркая вспышка, после чего в двух домах на улице Дубравной пропало электричество, а на дороге по улице Барышиха на несколько секунд погасли фонари. Еще в нескольких домах временно погас свет, но питание быстро восстановилось.