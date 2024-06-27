Россия и Узбекистан подписали соглашение о строительстве АЭС

Фото: uzatom_info / Telegram

Руководители узбекистанского Агентства по атомной энергии «Узатом» и российской госкорпорации «Росатом» 26 июня подписали протокол о вступлении в силу договора о строительстве шестиблоковой маломощной АЭС на территории Узбекистана. Об этом сообщает компания «Узатом» в телеграм-канале.

«В Узбекистане состоялась церемония подписания протокола по процедуре вступления в силу контракта на сооружение АСММ (Атомная станция малой мощности. — РБК)», — говорится в публикации.

По данным на сайте компании, строительство должно начаться осенью.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали соглашение, разрешающее строить атомные электростанции малой мощности на территории Узбекистана.

Путин тогда сказал, что протокол о внесении изменений в соглашение от 2018 года, заключенное между странами, открывает возможность для сооружения в Узбекистане АЭС малой мощности по современным российским технологиям.