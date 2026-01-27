 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На трассе «Волга» произошло массовое ДТП в условиях снегопада

Фото: МВД России по Владимирской области
Фото: МВД России по Владимирской области

На федеральной трассе M-7 «Волга» произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием большегрузных автомобилей, сообщает управление МВД по Владимирской области.

«Сегодня, 27 января, в Гороховецком районе на участке ФАД М-7 «Волга» с 325-го по 326-й километр произошло несколько дорожно-транспортных происшествий.
По предварительной информации, участниками ДТП стали порядка 13 большегрузных и легковых автомобилей», — говорится в сообщении.

На этом участке трассы движение в сторону Москвы затруднено.

Телеграм-канал Baza опубликовал видеокадры с места происшествия. «Движение в сторону Москвы в районе города Гороховец полностью перекрыто — из-за скользкой дороги водители не справились с управлением. Машины заносило, они влетали в другие авто, образовывая огромную аварию», — сообщает канал.

По его данным, по состоянию на 15:40 мск на трассе образовалась пробка длиной 5 км.

Информации о пострадавших на данный момент нет — за медицинской помощью никто не обращался, отметили в МВД.

Накануне жителям Владимирской области МЧС сообщило о продолжительном снегопаде и сильных порывах ветра, писали в интернет-СМИ «День во Владимире».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Владимирская область ДТП снегопад
