SuperJob: 36% удаленщиков заявили, что уволятся, но не вернутся в офис

Более трети удаленщиков заявили, что уволятся при угрозе перевода в офис

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Каждый третий работающий удаленно россиянин предпочтет увольнение, если компания потребует обязательно вернуться в офис, показал опрос рекрутингового сервиса SuperJob (есть у РБК).

По данным исследования, 36% опрошенных скорее уволятся, чем вернутся к работе в офисе при полном отказе нанимателя от удаленки. При этом 34% готовы подчиниться таким нововведениям.

Отмечается, что женщины проявляют большую приверженность дистанционной работе — 38% готовы уволиться ради сохранения удаленного формата. Напротив, мужчины чаще соглашаются на возвращение в офис (36 против 33% у женщин).

Позиция удаленщиков более жесткая, чем у гибридников. Так, среди тех, кто работает исключительно удаленно, готовность увольняться выше — 41%, а на возвращение в офис согласятся 30%.

Среди работников гибридного режима показатели распределяются иначе: 39% указали, что примут решение выйти в офис, 31% — уволятся.

В опросе, проведенном 12–20 января, приняли участие 1600 россиян, работающих на удаленке или в гибридном режиме.

Сентябрьский опрос SuperJob показал, что россияне на удаленке считали себя счастливыми чаще, чем сотрудники офисов (31 против 27%). Также исследование показало, что среди безработных выше доля тех, кто чувствует себя однозначно несчастным, — 7% (против 3% работающих).