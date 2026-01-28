 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Более трети удаленщиков заявили, что уволятся при угрозе перевода в офис

SuperJob: 36% удаленщиков заявили, что уволятся, но не вернутся в офис
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Каждый третий работающий удаленно россиянин предпочтет увольнение, если компания потребует обязательно вернуться в офис, показал опрос рекрутингового сервиса SuperJob (есть у РБК).

По данным исследования, 36% опрошенных скорее уволятся, чем вернутся к работе в офисе при полном отказе нанимателя от удаленки. При этом 34% готовы подчиниться таким нововведениям.

Отмечается, что женщины проявляют большую приверженность дистанционной работе — 38% готовы уволиться ради сохранения удаленного формата. Напротив, мужчины чаще соглашаются на возвращение в офис (36 против 33% у женщин).

Первые 30 дней: подробный план адаптации новичка на удаленке
Образование
Фото:Unsplash

Позиция удаленщиков более жесткая, чем у гибридников. Так, среди тех, кто работает исключительно удаленно, готовность увольняться выше — 41%, а на возвращение в офис согласятся 30%.

Среди работников гибридного режима показатели распределяются иначе: 39% указали, что примут решение выйти в офис, 31% — уволятся.

В опросе, проведенном 12–20 января, приняли участие 1600 россиян, работающих на удаленке или в гибридном режиме.

Сентябрьский опрос SuperJob показал, что россияне на удаленке считали себя счастливыми чаще, чем сотрудники офисов (31 против 27%). Также исследование показало, что среди безработных выше доля тех, кто чувствует себя однозначно несчастным, — 7% (против 3% работающих).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN

Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США

Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет

«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко

Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России

Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
удаленная работа работа увольнения Superjob Исследование соцопрос
Материалы по теме
Минтранс предложил закрепить в законе понятие «удаленный водитель»
Общество
Предложение по зарплате на удаленке стало догонять офисное. Инфографика
Финансы
Россияне на удаленке назвали себя счастливыми чаще, чем сотрудники офисов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
Курс доллара в феврале 2026-го: почему рост рубля до ₽75 — не предел Инвестиции, 08:00
Как не стать жертвой «псевдоинвестиций»: чек-лист от юристаПодписка на РБК, 08:00
Когда франшиза становится дроблением: ключевые сигналы для ФНСПодписка на РБК, 07:55
Цены на золото впервые в истории превысили $5200 за унцию Инвестиции, 07:54
Трамп раскрыл миллиардную сумму, полученную США за счет пошлин на импорт Экономика, 07:50
В Воронежской области из-за дронов загорелись нефтепродукты Политика, 07:45
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:35
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
2ГИС запустил функцию оплаты парковок в Москве Авто, 07:30
Какие БПИФы и ОПИФы стали самыми доходными в 2025-м и чего ждать в 2026-мПодписка на РБК, 07:30
Военные сбили 75 дронов над Россией и Черным морем за ночь Политика, 07:28
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
NYT узнала детали резолюции «Совета мира» Трампа Политика, 07:16
Китай облегчил продажу жилья иностранцам, включая россиянПодписка на РБК, 07:00
«Новые Лабубу». Почему производителям роботов прочат массовое банкротствоПодписка на РБК, 07:00