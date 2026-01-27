В Сейме Польши призвали Навроцкого встать с колен после слов Трампа о НАТО

В Сейме Польши возмутились словами Трампа о роли союзников по НАТО

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Польским политикам стоит осудить слова президента США Дональда Трампа о второстепенной роли союзников по НАТО в Афганистане, польский президент Кароль Навроцкий ничего не добьется, «стоя на коленях». Об этом заявил маршал (спикер) Сейма Польши Влодзимеж Чажастый, передает Польское агентство печати (PAP).

В интервью телеканалу Fox Business 22 января Трамп заявил, что США «никогда не нуждались» в помощи союзников по НАТО. По его словам, союзники «отправили какие-то войска в Афганистан», но «они держались немного позади, немного в стороне от линии фронта». В ответ Навроцкий написал в X, что польские солдаты — герои, которые заслуживают уважения, и в этом «нет сомнений». Он напомнил, что в Афганистане погибли 44 поляка.

В свою очередь спикер Сейма раскритиковал реакцию президента на заявления американского лидера.

«Президент Кароль Навроцкий, стоя на коленях, вы ничего не добьетесь для Польши», — заявил Чажастый в видео, опубликованном в X.

По его словам, Трамп «в презрительной манере» высказался в отношении неамериканских солдат НАТО. Он подчеркнул, что польские военные достойны «доброго слова», «похвалы и огромного уважения». По мнению Чажастого, польские политики должны осудить высказывания президента США.

Спикер Сейма также призвал Навроцкого последовать примеру премьера Великобритании Кира Стармера, который назвал слова Трампа «оскорбительными и по-настоящему пугающими» и заявил, что он бы «обязательно извинился», будь он на месте американского лидера.

После этого президент США написал в Truth Social, что солдаты Соединенного королевства являются «одними из величайших воинов», а связь американских и британских военных «слишком крепка, чтобы ее разорвать».