Прокурор запросил почти шесть лет заключения для комика Останина
В ходе судебного процесса прокурор запросила для стендап-комика Артемия Останина (внесен в перечень террористов и экстремистов) наказание в виде лишения свободы на 5 лет 11 месяцев, сообщает ТАСС.
«Прошу признать Останина виновным и назначить ему наказание в виде 5 лет 11 месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — сказала прокурор.
Кроме того, она попросила суд назначить Останину штраф в размере 300 тысяч рублей и запретить ему администрировать сайты на 3 года.
Материал дополняется
