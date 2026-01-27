Прокурор запросил почти шесть лет заключения для комика Останина

Артемий Останин (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

В ходе судебного процесса прокурор запросила для стендап-комика Артемия Останина (внесен в перечень террористов и экстремистов) наказание в виде лишения свободы на 5 лет 11 месяцев, сообщает ТАСС.

«Прошу признать Останина виновным и назначить ему наказание в виде 5 лет 11 месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — сказала прокурор.

Кроме того, она попросила суд назначить Останину штраф в размере 300 тысяч рублей и запретить ему администрировать сайты на 3 года.

Материал дополняется