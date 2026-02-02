Как россияне в разы больше стали покупать антидепрессанты. Инфографика
В 2025 году аптеки продали россиянам 22,3 млн упаковок антидепрессантов на 20,5 млрд руб. Это следует из данных аналитической компании DSM Group (есть у РБК). При этом объем продаж по сравнению с прошлым, 2024 годом вырос на 24% в натуральном выражении и на 36% — в деньгах.
По данным другого агентства, RNC Pharma, в 2025 году было продано в России 23,5 млн упаковок антидепрессантов на 19,5 млрд руб. Прирост там оценили в 24% — в упаковках, 35,8% — в рублях.
