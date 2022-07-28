Вице-губернатор Кубани извинилась за резкий ответ родителям школьников

Резко ответившая на жалобы родителей учеников новой школы в Краснодаре вице-губернатор края Анна Минькова извинилась за обидные слова в своем Telegram-канале.

27 июля состоялась встреча Миньковой с родителями учеников филиала школы № 17 на ул. имени адмирала Крузенштерна. Одна из мам пожаловалась, что не смогла устроить ребенка в первый класс, несмотря на близость новой школы к дому. В ответ вице-губернатор заявила женщине, что рождение детей было ее собственным выбором, а также указала, что нужно было проверить, есть ли в новой школе места, прежде чем подавать документы.

«Допускаю, что какие-то мои фразы прозвучали резко, никого не хотела задеть или обвинить. Разговор получился действительно напряженным. Прошу меня извинить, если мои слова прозвучали обидно», — написала Минькова, отметив, что разговор длился более трех часов и на вопросы родителей старались отвечать «справедливо и взвешенно».

При этом главной темой встречи стал вопрос удаленности школы. Минькова рассказала, что некоторым детям нужно идти до учреждения более 2 км. В связи с этим правительство договорилось с администрацией Краснодара о создании нового автобусного маршрута, а также организации регулируемого пешеходного перехода на соседней улице, сообщила вице-губернатор.