 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Гендиректор Spotify инвестировал в оборонный стартап с ИИ €600 млн

Дениэл Эк &nbsp;
Дениэл Эк   (Фото: Noam Galai / Getty Images)

Инвестиционная компания Prima Materia, основанная гендиректором и сооснователем Spotify Даниэлем Эком, вложила €600 млн в немецкий оборонно-технологический стартап Helsing, сообщает Financial Times.

Prima Materia сделала первые значительные инвестиции в Helsing в 2021 году. В этом году инвестиционная компания, по словам Эка, «удваивает ставку». Теперь стартап оценивается в €12 млрд и входит в число самых дорогих частных технологических компаний Европы.

Эк объяснил свое решение инвестировать в Helsing стремительным изменением глобальной обстановки. По его словам, «мир сейчас проходит через большее количество испытаний, чем когда-либо прежде», а одним из ключевых факторов для финансирования стал продолжающийся конфликт между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что сегодня именно искусственный интеллект, масштабируемость и автономность становятся основой боевых действий.

Эк также добавил, что возможная негативная реакция его не беспокоит.

«Я уверен, что люди будут это критиковать, и это нормально. Лично меня это не беспокоит. Я больше сосредоточен на том, чтобы делать то, что я считаю правильным, а я на 100% убежден, что это правильно для Европы», — сказал он.

Helsing — немецкая оборонная компания со штаб-квартирой в Мюнхене. Она разрабатывает военные беспилотники, боевые самолеты, подводные лодки, а также программное обеспечение для искусственного интеллекта, анализирующего большие объемы данных датчиков и систем вооружения, предоставляя информацию о поле боя в режиме реального времени.

Компания активно расширяет присутствие в Европе: среди ее клиентов — Германия, Великобритания, Швеция, а также Украина, которой Helsing уже поставила тысячи дронов.

Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в США
Экономика
Эмманюэль Макрон

В последние годы Европейский союз начал наращивать свой военный потенциал.

Например, в мае 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц обозначил приоритетом своего правительства преобразование вооруженных сил страны в самую сильную армию Европы. По словам источников Bloomberg, годовой оборонный бюджет в 2025 году и последующих годах должен увеличиться более чем до €60 млрд ($67,4 млрд).

А в марте 2025 года стало известно, что капитализация оборонных компаний Европы за день выросла на $30 млрд на фоне неудачных переговоров между США и Украиной в Белом доме. Перспектива увеличения расходов на оборону в европейских странах привела к резкому росту акций компаний, работающих в этом секторе. В июне акции европейского военно-промышленного комплекса выросли в ожидании роста военных расходов, в частности, Великобритания сообщила о плане расширить подводный флот и привести вооруженные силы страны в боевую готовность.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»

Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб

Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине

Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях

Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года

Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана

Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
ВПК Инвестиции Европа дроны
Материалы по теме
Нетаньяху назвал целью конфликта с Ираном уничтожение «оси террора»
Политика
Трамп заявил о единой с Путиным позиции по конфликту Израиля и Ирана
Политика
Армия Индии объявила о начале операции «Синдур» против Пакистана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 90,94 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 78,51 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29
Лучший тренер КХЛ возглавил ЦСКА Спорт, 14:36
Британия объявила о новых антироссийских санкциях против 20 судов Политика, 14:36
Axios назвал причину отказа Трампа поддержать ликвидацию аятоллы Хаменеи Политика, 14:28
Госдума приняла закон об ограничении англицизмов Политика, 14:27
Гендиректор Spotify инвестировал в оборонный стартап с ИИ €600 млн Бизнес, 14:23
Мантуров ответил на вопрос о возвращении Hyundai и Toyota в Россию Авто, 14:19
Два нефтяных танкера столкнулись в Оманском заливе у берегов ОАЭ Политика, 14:16
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Трамп уронил «очень важное» соглашение с Британией. Видео Политика, 14:15
В Citi предрекли обвал цен на золото вплоть до $2500 за унцию в 2026 году Инвестиции, 14:15
Доставка еды сегодня и завтра: главные тренды и перспективы отрасли Тренды, 14:13
Рублев с победы стартовал на крупном турнире ATP в Галле Спорт, 14:02
Песков назвал возможные сроки решений о дальнейших переговоров с Киевом Политика, 14:00
В СК «Согласие» показали статистику по ДМС за 5 месяцев 2025 года РБК Компании, 14:00
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00