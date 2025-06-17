Гендиректор Spotify инвестировал в оборонный стартап с ИИ €600 млн
Инвестиционная компания Prima Materia, основанная гендиректором и сооснователем Spotify Даниэлем Эком, вложила €600 млн в немецкий оборонно-технологический стартап Helsing, сообщает Financial Times.
Prima Materia сделала первые значительные инвестиции в Helsing в 2021 году. В этом году инвестиционная компания, по словам Эка, «удваивает ставку». Теперь стартап оценивается в €12 млрд и входит в число самых дорогих частных технологических компаний Европы.
Эк объяснил свое решение инвестировать в Helsing стремительным изменением глобальной обстановки. По его словам, «мир сейчас проходит через большее количество испытаний, чем когда-либо прежде», а одним из ключевых факторов для финансирования стал продолжающийся конфликт между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что сегодня именно искусственный интеллект, масштабируемость и автономность становятся основой боевых действий.
Эк также добавил, что возможная негативная реакция его не беспокоит.
«Я уверен, что люди будут это критиковать, и это нормально. Лично меня это не беспокоит. Я больше сосредоточен на том, чтобы делать то, что я считаю правильным, а я на 100% убежден, что это правильно для Европы», — сказал он.
Helsing — немецкая оборонная компания со штаб-квартирой в Мюнхене. Она разрабатывает военные беспилотники, боевые самолеты, подводные лодки, а также программное обеспечение для искусственного интеллекта, анализирующего большие объемы данных датчиков и систем вооружения, предоставляя информацию о поле боя в режиме реального времени.
Компания активно расширяет присутствие в Европе: среди ее клиентов — Германия, Великобритания, Швеция, а также Украина, которой Helsing уже поставила тысячи дронов.
В последние годы Европейский союз начал наращивать свой военный потенциал.
Например, в мае 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц обозначил приоритетом своего правительства преобразование вооруженных сил страны в самую сильную армию Европы. По словам источников Bloomberg, годовой оборонный бюджет в 2025 году и последующих годах должен увеличиться более чем до €60 млрд ($67,4 млрд).
А в марте 2025 года стало известно, что капитализация оборонных компаний Европы за день выросла на $30 млрд на фоне неудачных переговоров между США и Украиной в Белом доме. Перспектива увеличения расходов на оборону в европейских странах привела к резкому росту акций компаний, работающих в этом секторе. В июне акции европейского военно-промышленного комплекса выросли в ожидании роста военных расходов, в частности, Великобритания сообщила о плане расширить подводный флот и привести вооруженные силы страны в боевую готовность.
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