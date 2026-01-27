ВС назвал риски сделок с родственниками в предбанкротный период

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Верховный суд рассмотрел дело компании, которая накануне банкротства продала товарные знаки предпринимателю, оказавшемуся отцом директора должника. Суд пришел к заключению, что сделки с родственниками контролирующего должника лица (КДЛ) могут быть признаны недействительными, если контрагент был осведомлен о предбанкротном состоянии должника.

В апреле 2019 года директор компании купил у отца за 10,7 млн руб. исключительное право на товарный знак. Деньги он переводил в течение полутора лет — всего было совершено восемь переводов. Позднее компания обанкротилась — заявление о признании банкротом было принято в 2021 году.

В 2024 году конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о признании сделок недействительными, поскольку ответчик является отцом гендиректора должника и может быть признан заинтересованным лицом. Суды трех инстанций отказали в исполнении требований, сославшись на реальный характер платежей и отметив, что должник стал неплатежеспособным позднее.

Не согласившись с вынесенными судебными решениями, конкурсный управляющий обжаловал их в Верховном суде, в том числе указав, что одна из сторон сделки была заинтересованным лицом.

В итоге Верховный суд отменил акты по трем платежам на сумму 4,7 млн руб, так как они были совершены в течение шести месяцев до подачи заявления о банкротстве (п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве). Кроме того, на момент совершения упомянутых платежей у должника имелась непогашенная кредиторская задолженность. Также, согласно определению ВС, контрагент принял исполнение обязательств без соблюдения принципов очередности и пропорциональности, а ответчиком не была опровергнута презумпция заведомой осведомленности.

Что касается других пяти платежей, совершенных в период от шести месяцев до трех лет до начала процедуры банкротства, Верховный суд отметил, что для их оспаривания необходимо доказать причинение вреда кредиторам. В данном случае такие доказательства отсутствуют, поэтому эти платежи не были признаны недействительными.