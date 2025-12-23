Верховный суд объяснил, в каком случае наличие детей смягчит наказание

Пленум Верховного суда назвал смягчающие вину обстоятельства, а председатель суда Игорь Краснов призвал «обеспечивать баланс между стабильностью права и его адаптацией к новым реалиям жизни»

Игорь Краснов (Фото: Верховный Суд России)

Председатель Верховного суда Игорь Краснов во вторник, 23 декабря, закрыл последнее в году заседание пленума суда, отметив, что в 2025-м пленум продемонстрировал эффективность «как важный инструмент защиты интересов государства, общества, прав и социальных гарантий граждан», передает корреспондент РБК. Краснов отметил, что работа Верховного суда была направлена на снижение количества пересмотров решений, формирование четких и понятных алгоритмов применения норм материального и процессуального права.

Краснов пообещал продолжить повышение качества и доступности правовых позиций высшей судебной инстанции, «обеспечивать баланс между стабильностью права и его адаптацией к новым реалиям жизни». «В фокусе внимания будут вопросы, которые действительно волнуют наших граждан и все юридическое сообщество», — пообещал Краснов.

На заседании пленума было рассмотрено восемь проектов постановлений. В частности, пленум уточнил обстоятельства, отягчающие или смягчающие ответственность при уголовных преступлениях. Пленум напомнил, что наличие несовершеннолетних детей, даже если дети родились после совершения преступления, может быть признано обстоятельством, смягчающим ответственность, однако все же не является безусловным основанием для смягчения наказания. Пленум решил, что смягчение ответственности за преступление возможно, только если признанный виновным родитель должным образом воспитывает и материально поддерживают детей.

Непризнание обвиняемым своей вины, отсутствие раскаяния в содеянном, мнение потерпевшего о назначении подсудимому строгого наказания не отнесены законом к отягчающим обстоятельствам, постановил пленум. Участники заседания акцентировали внимание на том, что суд не может на это ссылаться при назначении наказания.