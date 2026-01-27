Песков заявил о дефиците дружеских чувств с рядом стран

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

У Москвы на протяжении многих веков сохраняется дефицит дружеских чувств с рядом стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В качестве примера он назвал Польшу и страны Балтии.

«С Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы. Они все время нас почему-то боятся, нас демонизируют. Все, кто приходит там к власти, начинают люто ненавидеть Россию и русских», — отметил Песков в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что подобная позиция является «большой ошибкой». По его мнению, взаимодействие с Россией могло бы принести этим странам значительно больше выгод.