Политика⁠,
0

Песков заявил о дефиците дружеских чувств с рядом стран

Песков: есть страны, с которыми у России дефицит дружеских чувств
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

У Москвы на протяжении многих веков сохраняется дефицит дружеских чувств с рядом стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В качестве примера он назвал Польшу и страны Балтии.

«С Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы. Они все время нас почему-то боятся, нас демонизируют. Все, кто приходит там к власти, начинают люто ненавидеть Россию и русских», — отметил Песков в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что подобная позиция является «большой ошибкой». По его мнению, взаимодействие с Россией могло бы принести этим странам значительно больше выгод.

Экс-канцлер Германии предостерег об опасности демонизации России
Политика
Герхард Шрёдер

Персоны
Антонина Сергеева
Дмитрий Песков Россия страны Прибалтика Польша
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Песков заявил о дефиците дружеских чувств с рядом стран Политика, 10:21
