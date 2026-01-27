Песков заявил о дефиците дружеских чувств с рядом стран
У Москвы на протяжении многих веков сохраняется дефицит дружеских чувств с рядом стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В качестве примера он назвал Польшу и страны Балтии.
«С Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы. Они все время нас почему-то боятся, нас демонизируют. Все, кто приходит там к власти, начинают люто ненавидеть Россию и русских», — отметил Песков в беседе с журналистом Александром Юнашевым.
Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что подобная позиция является «большой ошибкой». По его мнению, взаимодействие с Россией могло бы принести этим странам значительно больше выгод.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ
ЕС решил полностью запретить газ из России
Reuters сообщил, что Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии
Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США
Россия сохранила позицию в рейтинге военной мощи Global Firepower
В Думе предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard