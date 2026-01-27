 Перейти к основному контенту
Суд отказался изменять Акунину место отбывания наказания

Борис Акунин
Борис Акунин (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Таганский суд Москвы отказался изменять место отбывания наказания писателю Борису Акунину (включен Минюстом в реестр иноагентов) на исправительную колонию общего режима, следует из апелляционного постановления суда.

Согласно тексту документа, мировой судья неверно указал вид исправительного учреждения, сославшись на положения п. «б» ч.1 ст. 58 Уголовного кодекса России, согласно которому осужденный должен отбывать срок в исправительной колонии общего режима.

Указать назначение отбывания <...> и Григория Чхартишвили части наказания в исправительной колонии строгого режима на основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ. В остальном приговор мирового судьи оставить без изменения», — указано в судебном документе.

Бориса Акунина приговорили к 15 годам по совокупности сроков
Общество
Борис Акунин

В июле 2025 года Акунина заочно приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о терроризме (ч. 1 ст. 205.1 УК, ч. 2 ст. 205.2 УК) и уклонении от обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Первые четыре года лишения свободы Акунин должен был отбывать в тюрьме, а остальной срок — в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении Акунина возбудили после его разговора с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вован и Лексус), которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским и министром культуры Александром Ткаченко. Кроме того, в феврале 2024 года писатель опубликовал пост, в котором заявил, что не верит в «эволюционные изменения в России».

Также в декабре Таганский суд признал Акунина виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК) и добавил ему к сроку еще один год лишения свободы. По версии обвинения, в период с февраля по август 2025 года писатель опубликовал в своем телеграм-канале не менее 76 материалов без обязательной маркировки.

В декабре 2023-го Росфинмониторинг включил Акунина в перечень террористов и экстремистов. Позднее Минюст признал его иностранным агентом.

Читайте РБК в Telegram.

