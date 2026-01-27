 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Telegraph узнал о пробравшихся «в самое сердце Даунинг-стрит» хакерах КНР

Китай на протяжении нескольких лет взламывал мобильные телефоны высокопоставленных чиновников на Даунинг-стрит в Лондоне, где находятся резиденции членов британского правительства, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, атаки проводились с 2021 по 2024 год и затронули ближайших помощников бывших британских премьер-министров Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака. Неясно, были ли взломаны телефоны самих премьеров, однако один из собеседников газеты заявил, что атака затронула «самое сердце Даунинг-стрит».

Разведывательные источники в США считают, что китайская шпионская операция, известная как «Соляной тайфун», продолжается, поэтому под угрозой могли оказаться и нынешние чиновники, включая премьера Великобритании Кира Стармера.

Хакеры, отмечает издание, могли получить доступ к метаданным и геолокации, а также потенциально прослушивать разговоры. Как сообщает газета, взлом британских сетей был частью глобальной кампании Пекина против нескольких стран, включая США, Австралию, Канаду и Новую Зеландию. Атаки датируются как минимум 2021 годом, но разведывательные агентства обнаружили их только в 2024-м. МИД КНР ранее отвергал обвинения, называя их безосновательными и бездоказательными.

Китайских хакеров заподозрили в атаке на юридические и технокомпании США
Политика
Фото:Samuel Corum / Getty Images

В мае 2025 года The Daily Telegraph сообщила, что Великобритания направит более £1 млрд на развитие искусственного интеллекта и создание команды хакеров для противодействия в киберпространстве враждебным государствам, включая Россию. Министр обороны Джон Хили заявил, что вооруженным силам будут предоставлены расширенные возможности в интернете.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Полина Дуганова
хакеры Китай Великобритания взлом
