Политика⁠,
0

Путин проведет первое в 2026 году совещание с правительством

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин проведет первое в 2026 году совещание с правительством России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Темой совещания станут вопросы, озвученные в программе «Итоги года». В нем примут участие вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко и другие чиновники.

Предыдущее совещание состоялось 30 октября 2025 года. В конце декабря Путин приезжал в Дом правительства, где встретился с членами кабинета министров. Основной темой совещания с правительством стало комплексное развитие сельских территорий. В начале встречи рассматривались текущие вопросы. 31 октября Путин встретился с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным.

Ксения Потрошилина, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
правительство совещание Владимир Путин
