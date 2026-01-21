Путин проведет первое в 2026 году совещание с правительством
Президент России Владимир Путин проведет первое в 2026 году совещание с правительством России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Темой совещания станут вопросы, озвученные в программе «Итоги года». В нем примут участие вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко и другие чиновники.
Предыдущее совещание состоялось 30 октября 2025 года. В конце декабря Путин приезжал в Дом правительства, где встретился с членами кабинета министров. Основной темой совещания с правительством стало комплексное развитие сельских территорий. В начале встречи рассматривались текущие вопросы. 31 октября Путин встретился с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика