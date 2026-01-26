Military Watch Magazine: советские ракеты «Буря» еще не имеют аналогов в мире

В США назвали советские ракеты «Буря» не имеющими аналогов в мире

Фото: Министерство обороны России / ТАСС

Советские крылатые ракеты Х-22 «Буря» остаются одними из самых мощных и сложных для перехвата в мире, пишет американский журнал Military Watch Magazine. Издание связывает это с их высокой скоростью, особенностями траектории и масштабами сохранившихся запасов.

Носителем ракет, имеющих массу около 6 т, являются бомбардировщики Ту-22М3.

Издание также приводит слова представителя ВВС Украины Юрия Игната, который заявил, что существующие средства ПВО не позволяют эффективно перехватывать «Бурю» из-за ее скорости, достигающей 4,6 Маха.

Х-22 «Буря» — советская сверхзвуковая авиационная крылатая ракета противокорабельного назначения, входящая в состав авиаракетного комплекса К-22, пишет «Военное обозрение». Их разработка началась в 1958 году, первый штатный пуск состоялся в 1963 году, на вооружение комплекс был принят в 1971 году.

Ракета создавалась для поражения авианосцев и корабельных ударных групп на больших дистанциях и оснащалась фугасной или ядерной боеголовкой. По классификации НАТО ракета известна под названием Kitchen.

Х-22 имеет жидкостный ракетный двигатель, развивает скорость до 4,6 Маха и может поражать цели на дальности до 600 км, поднимаясь на высоту до 25 км.

За годы эксплуатации было создано несколько модификаций ракеты — с активной, пассивной радиолокационной и инерциальной системами наведения, а также варианты для поражения радиоизлучающих целей. На базе Х-22 позднее была разработана глубоко модернизированная ракета Х-32.

Производство Х-22 велось в СССР на протяжении десятилетий, после распада страны ракеты остались на вооружении ряда государств, включая Россию.