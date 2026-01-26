 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В США назвали советские ракеты «Буря» не имеющими аналогов в мире

Military Watch Magazine: советские ракеты «Буря» еще не имеют аналогов в мире
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Министерство обороны России / ТАСС
Фото: Министерство обороны России / ТАСС

Советские крылатые ракеты Х-22 «Буря» остаются одними из самых мощных и сложных для перехвата в мире, пишет американский журнал Military Watch Magazine. Издание связывает это с их высокой скоростью, особенностями траектории и масштабами сохранившихся запасов.

Носителем ракет, имеющих массу около 6 т, являются бомбардировщики Ту-22М3.

Издание также приводит слова представителя ВВС Украины Юрия Игната, который заявил, что существующие средства ПВО не позволяют эффективно перехватывать «Бурю» из-за ее скорости, достигающей 4,6 Маха.

FT рассказала о советских бомбах, которые «дают преимущество России»
Политика
Корректируемая авиационная бомба

Х-22 «Буря» — советская сверхзвуковая авиационная крылатая ракета противокорабельного назначения, входящая в состав авиаракетного комплекса К-22, пишет «Военное обозрение». Их разработка началась в 1958 году, первый штатный пуск состоялся в 1963 году, на вооружение комплекс был принят в 1971 году.

Ракета создавалась для поражения авианосцев и корабельных ударных групп на больших дистанциях и оснащалась фугасной или ядерной боеголовкой. По классификации НАТО ракета известна под названием Kitchen.

Х-22 имеет жидкостный ракетный двигатель, развивает скорость до 4,6 Маха и может поражать цели на дальности до 600 км, поднимаясь на высоту до 25 км.

За годы эксплуатации было создано несколько модификаций ракеты — с активной, пассивной радиолокационной и инерциальной системами наведения, а также варианты для поражения радиоизлучающих целей. На базе Х-22 позднее была разработана глубоко модернизированная ракета Х-32.

Производство Х-22 велось в СССР на протяжении десятилетий, после распада страны ракеты остались на вооружении ряда государств, включая Россию.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Песков прокомментировал первые трехсторонние переговоры

Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных

В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу

Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»

Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури

Полянский о иллюзиях относительно роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта
Авторы
Теги
Плугина Ирина
крылатая ракета США Россия российское вооружение
Материалы по теме
WSJ узнала, что передовая ракета Киева создана по советским руководствам
Политика
Россия выделила приоритетные направления развития вооружения
Политика
Кремль ответил на заявления Киева о применении новых крылатых ракет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
В Кремле увидели новые горизонты в идее передать $1 млрд в «Совет мира» Политика, 16:01
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Индонезия запустила программу пожизненного ВНЖ Политика, 15:59
«Спартак» представил новичка видеороликом в стиле South Park Спорт, 15:55
США разместят в Румынии военных с танками Abrams Политика, 15:54
«Аэрофлот» временно ограничил регистрацию пассажиров из-за сбоя в системе Бизнес, 15:52
США еще не ответили Кремлю на предложение о замороженном $1 млрд Политика, 15:51
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Заместитель Глазьева в Союзном государстве ушел в отставку Политика, 15:49
Лукашенко призвал осторожно работать с искусственным интеллектом Технологии и медиа, 15:43
АвтоВАЗ испытал обновленную Lada Vesta при -30 °C Авто, 15:38
Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ Технологии и медиа, 15:33
Лондон оштрафовал Банк Шотландии за нарушение санкций против России Политика, 15:33
Российские горнолыжники получили две квоты на Олимпиаду Спорт, 15:31
Как работает льготная ипотека под 2% в новых регионах в 2026 году Недвижимость, 15:30