Политика⁠,
0

FT рассказала о советских бомбах, которые «дают преимущество России»

Модернизированные боеприпасы оснащены реактивными двигателями, которые увеличивают дальность полета до 200 км. Их можно запускать с большего расстояния за линией фронта, без риска для самолетов-носителей, пишет FT

Российские войска применяют модернизированные корректируемые планирующие авиационные бомбы (КАБ) советских времен, которые создают дополнительную нагрузку на систему ПВО Украины, сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников, военных и экспертов.

Часть таких боеприпасов оснащена реактивными двигателями, которые позволяют поражать цели в сотне и более километрах от фронта. Как пишет издание, новые КАБы впервые в октябре поразили военные цели в Одесской, Николаевской и Полтавской областях. До этого прежние версии бомб применялись преимущественно вблизи линии фронта, их дальность составляла около 80 км.

Forbes назвал «чудо-оружием» российские авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1000
Политика
Фото:пресс-служба Минобороны России / ТАСС

Основное преимущество для России, по словам эксперта из Университета Осло Фабиана Хоффмана, заключается в том, что модернизированные КАБы можно запускать с большего расстояния за линией фронта, «что делает самолеты-носители менее уязвимыми для украинской ПВО». При этом он отметил, что установка двигателей сокращает полезную нагрузку до 250 кг.

По словам Хоффмана, сама по себе идея не нова, США также рассматривали похожие решения, в частности, с системой JDAM (Joint Direct Attack Munition), позволяющей корректировать полет бомбы с помощью GPS.

Также, по данным FT, Россия провела модернизацию баллистических ракет. В итоге, уровень перехвата российских ракет украинским ПВО, по данным FT, снизился с 37% летом 2025 года до 6% — в сентябре.

Минобороны России отчитывалось о применении корректируемых авиабомб в зоне боевых действий, не уточняя их тип. Ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. О том, что российские военные начали использовать модернизированные КАБы, в октябре «Комсомольской правде» сообщал конструктор Игорь Васильев.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
авиабомба Военная операция на Украине Украина
