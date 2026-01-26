 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

В Белоруссии началась проверка боеготовности воинских частей

В Белоруссии началась проверка боеготовности воинских частей и подразделений
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

В Вооруженных силах Белоруссии началась проверка боеготовности подразделений и воинских частей. Об этом сообщил министр обороны страны генерал-лейтенант Виктор Хренин, передает пресс-служба Минобороны республики.

По его словам, проверка носит комплексный характер с поэтапным наращиванием личного состава и количества привлекаемых подразделений. Для военнообученного резерва она является плановой, а для проверяемых частей — внезапной.

Цель мероприятий — оценить готовность личного состава выполнять задачи, включая призыв военнообязанных, снятие с хранения вооружения и техники, боевое слаживание и подготовку выхода в районы сосредоточения. Особое внимание будет уделяться охране, маскировке и противодействию беспилотникам.

На завершающем этапе проверки планируется проведение комплексного учения с отработкой новых форм оборонительных и наступательных действий с применением БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы. Итоги будут учтены в дальнейшей подготовке войск.

Хренин также уточнил, что эта проверка не связана с той, которая проводится по распоряжению президента Белоруссии Александра Лукашенко с 16 января.

В Белоруссии начали внезапную проверку боеготовности войск
Политика
Фото:ТАСС

16 января Лукашенко поручил провести внезапную проверку боеготовности войск.
Как отмечал госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, проверка будет проходить в несколько этапов и учитывать опыт конфликта на Украине.

«Президент сказал, что лично будет принимать участие в ходе данной проверки, но какие части и в какое время, он определит сам», — уточнил Вольфович.

Антонина Сергеева
Белоруссия проверка боеготовности воинская часть
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
