0

Uniper подала иск к «Газпрому» из-за газа для «Северного потока»

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Дочерняя компания германской Uniper, Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, обратилась в международный арбитражный суд в Женеве для взыскания с «Газпром экспорта» средств за прокачку газа по сухопутному продолжению «Северного потока» — газопроводу OPAL, следует из определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В материалах суда указано, что заявление от Lubmin-Brandov Gastransport GmbH об инициировании арбитражного разбирательства в арбитраже при Международной торговой палате в Женеве «Газпром экспорт» получил 21 июля 2025 года. «Дочка» Uniper хочет взыскать с «Газпром экспорта» €45,2 млн с начислением процентов на указанную сумму по договору, который компании заключили в июне 2012 года.

Суд запретил «дочке» Uniper судиться с «Газпром экспортом» за рубежом
Бизнес
Фото:Fabian Strauch / dpa / Global Look Press

Компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH принадлежит 20% в газопроводе OPAL. Этот газопровод обеспечивает транспортировку газа из России через «Северный поток» в Германию, а затем до границы с Чехией. Общая пропускная способность OPAL составляет 36 млрд куб. м газа в год.

Определение суда было опубликовано 24 января после рассмотрения иска «Газпром экспорта». Российская компания добилась запрета для Lubmin-Brandov Gastransport GmbH продолжать судебные процессы за рубежом. В случае нарушения с «дочки» Uniper будет взыскано €45,2 млн, а также госпошлина в размере 50 тыс. руб.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Uniper Северный поток газопровод OPAL Газпром
