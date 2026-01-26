 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

МВД рассказало, смогут ли дети вернуться в Россию по свидетельству

МВД: дети, покинувшие Россию до 20 января, смогут вернуться без загранпаспорта
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Дети до 14 лет, которые выехали из России в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию или Южную Осетию по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться на территорию страны по этому документу, сообщает миграционная служба МВД России. Для остальных детей до 14 лет выезд и въезд в Россию возможен только при наличии загранпаспорта.

Дети старше 14 лет, а также взрослые граждане России могут продолжать использовать внутренний паспорт при поездках.

МВД напомнило о новых правилах пересечения границы для детей
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

С 20 января 2026 года из перечня документов, по которым дети до 18 лет могут пересекать границу, исключили свидетельство о рождении. Новые правила пересечения границы одобрили летом 2025 года. Изменения внесли в ст. 9 и 30 закона «О Государственной границе Российской Федерации» и закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Россия пересечение границы дети до 14 лет свидетельство о рождении
Материалы по теме
МВД напомнило о новых правилах пересечения границы для детей
Общество
Детям до 14 лет запретили выезд в Белоруссию и Казахстан по свидетельству
Общество
В России выросли штрафы за перевозку детей без автокресел
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
Серхио Рамос договорился о покупке «Севильи» Спорт, 11:19
Путин встретится с правителем Малайзии султаном Ибрагимом Политика, 11:16
Посол сообщил о сохранении военного сотрудничества России и Венесуэлы Политика, 11:15
МВД рассказало, смогут ли дети вернуться в Россию по свидетельству Политика, 11:10
Братан, это Tone of Voice: как одно слово подняло выручку в три разаПодписка на РБК, 11:02
Песков заявил об отсутствии точной даты новых переговоров по Украине Политика, 10:51
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Как навести порядок в рабочих чатах — 6 советов Образование, 10:47
Песков заявил, что после встреч в Абу-Даби предстоит «серьезная работа» Политика, 10:46
В Гидрометцентре рассказали о трехдневном снегопаде в Москве Общество, 10:42
Почему топ-менеджерам сложно дается английский и что с этим делатьПодписка на РБК, 10:41
Россия не вошла в десятку самых «распущенных» стран мира Общество, 10:40
Назван район Москвы со спадом предложения в новостройках в 2 раза за год Недвижимость, 10:37
Число пострадавших при атаке БПЛА на скорую помощь увеличилось до двух Политика, 10:37