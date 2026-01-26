МВД рассказало, смогут ли дети вернуться в Россию по свидетельству

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Дети до 14 лет, которые выехали из России в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию или Южную Осетию по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться на территорию страны по этому документу, сообщает миграционная служба МВД России. Для остальных детей до 14 лет выезд и въезд в Россию возможен только при наличии загранпаспорта.

Дети старше 14 лет, а также взрослые граждане России могут продолжать использовать внутренний паспорт при поездках.

С 20 января 2026 года из перечня документов, по которым дети до 18 лет могут пересекать границу, исключили свидетельство о рождении. Новые правила пересечения границы одобрили летом 2025 года. Изменения внесли в ст. 9 и 30 закона «О Государственной границе Российской Федерации» и закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».