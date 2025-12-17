 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Белоусов назвал ключ к занятию Краматорско-Славянской агломерации

Белоусов: Константиновка — ключ к занятию Краматорско-Славянской агломерации
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Город Константиновка является ключом к Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. Ее занятие позволит установить полный контроль над Донецкой народной республикой, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании коллегии Министерства обороны.

«В настоящее время ведутся бои за город Константиновка. Он является ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе — Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. Захват этого рубежа позволит завершить освобождение Донецкой народной республики в короткие сроки», — сказал он.

Константиновка — это город на западе Донбасса, административно относится к Краматорскому району. Константиновка прикрывает дороги на крупнейшие подконтрольные Украине города Донбасса — Славянск и Краматорск, через город проходит трасса Покровск — Константиновка.

Путин заявил о боях в Константиновке
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

О ведении боевых действий в Константиновке Путин заявил в ноябре. «Насколько мне известно, бои идут уже внутри этого населенного пункта», — сказал он.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Андрей Белоусов Константиновка ДНР Минобороны
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года

