Белоусов назвал ключ к занятию Краматорско-Славянской агломерации

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Город Константиновка является ключом к Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. Ее занятие позволит установить полный контроль над Донецкой народной республикой, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании коллегии Министерства обороны.

«В настоящее время ведутся бои за город Константиновка. Он является ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе — Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. Захват этого рубежа позволит завершить освобождение Донецкой народной республики в короткие сроки», — сказал он.

Константиновка — это город на западе Донбасса, административно относится к Краматорскому району. Константиновка прикрывает дороги на крупнейшие подконтрольные Украине города Донбасса — Славянск и Краматорск, через город проходит трасса Покровск — Константиновка.

О ведении боевых действий в Константиновке Путин заявил в ноябре. «Насколько мне известно, бои идут уже внутри этого населенного пункта», — сказал он.