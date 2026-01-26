 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умер первый посол Южной Кореи в СССР Гон Ро Мён

Бывший министр иностранных дел Южной Кореи Гон Ро Мён умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщает Korea Times со ссылкой на данные независимой некоммерческой организации East Asia Foundation.

Бывший глава южнокорейского МИД играл ключевую роль в установлении дипломатических отношений с Советским Союзом в 1990 году, пишет издание. Гон Ро Мён был первым послом Южной Кореи в СССР и главой дипмиссии в Японии, а в 1994–1996 годах занимал пост министра иностранных дел Южной Кореи.

Итальянский бодибилдер «Гигант» умер в 48 лет от остановки сердца
Общество

После выхода на пенсию он работал советником в ведущих внешнеполитических аналитических центрах Кореи.

Гон Ро Мён родился в провинции Северный Хамгён, на территории нынешней Северной Кореи. Он окончил Сеульский национальный университет по специальности «право» и поступил на дипломатическую службу в 1958 году.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Южная Корея СССР дипотношения
Материалы по теме
Итальянский бодибилдер «Гигант» умер в 48 лет от остановки сердца
Общество
Экс-премьер Южной Кореи умер во время визита во Вьетнам
Политика
Умер последний министр оборонной промышленности СССР
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Горная выработка обрушилась на одном из предприятий Оренбургской области Общество, 06:34
Умер первый посол Южной Кореи в СССР Гон Ро Мён Общество, 06:06
Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотников в Каменске-Шахтинском Политика, 05:46
Число госпитализированных после ДТП с автобусом в Приморье возросло до 7 Общество, 05:28
CNN узнал, что в США на фоне бури при взлете рухнул супер-джет Политика, 05:24
Возле еще четырех частных домов в Краснодарском крае упали обломки БПЛА Политика, 05:12
Обломки дронов упали на территорию двух предприятий в Славянске-на-Кубани Политика, 05:11
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Итальянский бодибилдер «Гигант» умер в 48 лет от остановки сердца Общество, 05:05
Аналитики узнали долю россиян, не готовых терпеть начальника-абьюзера Общество, 05:00
Генсек австрийской партии призвал к отставке главы МИД из-за помощи Киеву Политика, 04:46
В Мурманске ввели бесплатный проезд на транспорте на фоне энергоаварий Общество, 04:37
AP узнала о семи погибших из-за потопления парома на Филиппинах Общество, 04:01
Более 70 пострадали из-за молнии и холода на акции в поддержку Болсонару Общество, 03:36
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20