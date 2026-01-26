Умер первый посол Южной Кореи в СССР Гон Ро Мён
Бывший министр иностранных дел Южной Кореи Гон Ро Мён умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщает Korea Times со ссылкой на данные независимой некоммерческой организации East Asia Foundation.
Бывший глава южнокорейского МИД играл ключевую роль в установлении дипломатических отношений с Советским Союзом в 1990 году, пишет издание. Гон Ро Мён был первым послом Южной Кореи в СССР и главой дипмиссии в Японии, а в 1994–1996 годах занимал пост министра иностранных дел Южной Кореи.
После выхода на пенсию он работал советником в ведущих внешнеполитических аналитических центрах Кореи.
Гон Ро Мён родился в провинции Северный Хамгён, на территории нынешней Северной Кореи. Он окончил Сеульский национальный университет по специальности «право» и поступил на дипломатическую службу в 1958 году.
