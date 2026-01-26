Итальянский бодибилдер «Гигант» умер в 48 лет от остановки сердца

Итальянский бодибилдер Андреа Лорини, известный под прозвищем «Гигант», умер в возрасте 48 лет от остановки сердца, сообщает The Sun.

Лорини нашли без сознания в собственной постели в доме в городе Кьяри, провинция Брешиа, на севере Италии. Его обнаружила мать, которая сразу вызвала экстренные службы, однако медики не смогли реанимировать атлета и констатировали смерть на месте.

Причиной смерти была названа «внезапная болезнь». Семья отказалась от проведения вскрытия, уточнив, что болезнь привела к остановке сердца, пишет таблоид.

Издание подчеркивает, что Лорини был заметной фигурой в итальянском фитнес-сообществе. Он работал тренером в зале, выступал на профессиональном уровне и считался одним из сильнейших бодибилдеров страны до пандемии Covid-19.

Лорини дважды, в 2017 и 2019 годах, занимал третье место на национальном чемпионате Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (International Federation of Bodybuilding & Fitness, IFBB) в категории до 90 кг. Помимо спортивной карьеры, он совместно управлял тренажерным залом и ранее работал в сфере страхования.