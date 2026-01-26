 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Итальянский бодибилдер «Гигант» умер в 48 лет от остановки сердца

Итальянский бодибилдер Андреа Лорини, известный под прозвищем «Гигант», умер в возрасте 48 лет от остановки сердца, сообщает The Sun.

Лорини нашли без сознания в собственной постели в доме в городе Кьяри, провинция Брешиа, на севере Италии. Его обнаружила мать, которая сразу вызвала экстренные службы, однако медики не смогли реанимировать атлета и констатировали смерть на месте.

Причиной смерти была названа «внезапная болезнь». Семья отказалась от проведения вскрытия, уточнив, что болезнь привела к остановке сердца, пишет таблоид.

Издание подчеркивает, что Лорини был заметной фигурой в итальянском фитнес-сообществе. Он работал тренером в зале, выступал на профессиональном уровне и считался одним из сильнейших бодибилдеров страны до пандемии Covid-19.

Умер последний министр оборонной промышленности СССР
Общество
Борис Белоусов

Лорини дважды, в 2017 и 2019 годах, занимал третье место на национальном чемпионате Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (International Federation of Bodybuilding & Fitness, IFBB) в категории до 90 кг. Помимо спортивной карьеры, он совместно управлял тренажерным залом и ранее работал в сфере страхования.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Италия спорстмены остановка сердца
Материалы по теме
Экс-премьер Южной Кореи умер во время визита во Вьетнам
Политика
Умер последний министр оборонной промышленности СССР
Общество
Умерла актриса из «Моей прекрасной няни» Елена Торшина
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Возле еще четырех частных домов в Краснодарском крае упали обломки БПЛА Политика, 05:12
Обломки дронов упали на территорию двух предприятий в Славянске-на-Кубани Политика, 05:11
Итальянский бодибилдер «Гигант» умер в 48 лет от остановки сердца Общество, 05:05
Аналитики узнали долю россиян, не готовых терпеть начальника-абьюзера Общество, 05:00
Генсек австрийской партии призвал к отставке главы МИД из-за помощи Киеву Политика, 04:46
В Мурманске ввели бесплатный проезд на транспорте на фоне энергоаварий Общество, 04:37
AP узнала о семи погибших из-за потопления парома на Филиппинах Общество, 04:01
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Более 70 пострадали из-за молнии и холода на акции в поддержку Болсонару Общество, 03:36
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20
Фидан назвал условия международной поддержки новых властей Сирии Политика, 03:05
Обломки БПЛА повредили три дома в Краснодарском крае Политика, 03:02
Медведев допустил ответ спецоружием на попытку атаки резиденции Путина Политика, 02:44
Всем домам и соцобъектам в Мурманской области вернули тепло после аварий Общество, 02:11
В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу Политика, 02:01