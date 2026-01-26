 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Более 70 пострадали из-за молнии и холода на акции в поддержку Болсонару

Более 70 человек пострадали из-за молнии и холода на акции в поддержку Болсонару

Около 30 человека пострадали в результате удара молнии во время акции протеста в Бразилиа в поддержку экс-президента Жаира Болсонару, еще 42 обратились за медпомощью в связи с обморожением. Об этом сообщает Itatiaia Politica со ссылкой на военную пожарную службу Федерального округа (CBMDF).

Протест начался 19 января в бразильском штате Минас-Жерайсе и прошел пешим маршем до столицы, частично парализовав движение. Во время митинга молния ударила в открытую местность, ранив 30 человек. Восемь из них получили травмы средней или тяжелой степени, с признаками ожогов по всему телу, сообщил в пожарной службе. Еще 42 человека получили медицинскую помощь на месте. Большинство из них, по словам военных, страдали от гипотермии из-за сочетания низкой температуры и воздействия дождя.

Как пишет Brasil Paralelo, протестующие прибыли в Бразилиа под проливным дождем. Они пытались укрыться от дождя, используя дождевики и зонты, и пели христианские песни и гимны, когда в них ударила молния.

В Бразилиа безопасность обеспечивают экстренные службы и полиция.

Экс-президент Бразилии Болсонару перенес две операции за неделю
Общество

Акция была организована депутатом Николасом Феррейрой и направлена против решений Верховного суда по событиям 8 января 2023 года.

Болсонару был президентом страны с 2019 по 2023 год, затем его сменил да Силва. В январе 2023 года сторонники Болсонару, несогласные с его поражением на выборах, устроили акции протеста и беспорядки в столице страны Бразилиа. Они попытались захватить правительственные здания. Протесты были подавлены полицейскими. Позже Генеральная прокуратура Бразилии обвинила Болсонару в попытке государственного переворота в 2022 году. В сентябре 2025 года суд приговорил политика к 27 годам и трем месяцам лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Митинги Жаир Болсонару молния
Материалы по теме
Бразилия отказалась от защиты посольства Аргентины в Каракасе
Политика
Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Венесуэлы
Политика
Экс-президент Бразилии Болсонару перенес две операции за неделю
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Более 70 пострадали из-за молнии и холода на акции в поддержку Болсонару Общество, 03:36
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20
Фидан назвал условия международной поддержки новых властей Сирии Политика, 03:05
Обломки БПЛА повредили три дома в Краснодарском крае Политика, 03:02
Медведев допустил ответ спецоружием на попытку атаки резиденции Путина Политика, 02:44
Всем домам и соцобъектам в Мурманской области вернули тепло после аварий Общество, 02:11
В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу Политика, 02:01
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури Общество, 01:26
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Аэропорт Краснодара приостановил полеты Политика, 01:15
Медведев напомнил об истекающем 5 февраля договоре ДСНВ с США Политика, 01:13
ЦАХАЛ сообщила об ударе по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане Политика, 00:37
Дамаск заявил о нарушении курдами режима прекращения огня Политика, 00:11
Российские аналоги «Оземпика» показали трехкратный рост продаж Общество, 00:00