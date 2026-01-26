Более 70 пострадали из-за молнии и холода на акции в поддержку Болсонару

Более 70 человек пострадали из-за молнии и холода на акции в поддержку Болсонару

Около 30 человека пострадали в результате удара молнии во время акции протеста в Бразилиа в поддержку экс-президента Жаира Болсонару, еще 42 обратились за медпомощью в связи с обморожением. Об этом сообщает Itatiaia Politica со ссылкой на военную пожарную службу Федерального округа (CBMDF).

Протест начался 19 января в бразильском штате Минас-Жерайсе и прошел пешим маршем до столицы, частично парализовав движение. Во время митинга молния ударила в открытую местность, ранив 30 человек. Восемь из них получили травмы средней или тяжелой степени, с признаками ожогов по всему телу, сообщил в пожарной службе. Еще 42 человека получили медицинскую помощь на месте. Большинство из них, по словам военных, страдали от гипотермии из-за сочетания низкой температуры и воздействия дождя.

Как пишет Brasil Paralelo, протестующие прибыли в Бразилиа под проливным дождем. Они пытались укрыться от дождя, используя дождевики и зонты, и пели христианские песни и гимны, когда в них ударила молния.

В Бразилиа безопасность обеспечивают экстренные службы и полиция.

Акция была организована депутатом Николасом Феррейрой и направлена против решений Верховного суда по событиям 8 января 2023 года.

Болсонару был президентом страны с 2019 по 2023 год, затем его сменил да Силва. В январе 2023 года сторонники Болсонару, несогласные с его поражением на выборах, устроили акции протеста и беспорядки в столице страны Бразилиа. Они попытались захватить правительственные здания. Протесты были подавлены полицейскими. Позже Генеральная прокуратура Бразилии обвинила Болсонару в попытке государственного переворота в 2022 году. В сентябре 2025 года суд приговорил политика к 27 годам и трем месяцам лишения свободы.