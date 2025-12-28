Экс-президент Бразилии Болсонару перенес две операции за неделю

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару за последнюю неделю перенес две операции, сообщает Bloomberg.

В четверг, 26 декабря, 70-летнему Болсонару удалили грыжу, оставшуюся после ножевого ранения в живот, полученного во время президентской кампании 2018 года. А накануне, 27 декабря, состоялась медицинская процедура для лечения постоянной икоты.

Операция была проведена на правой стороне тела бывшего президента, вторая процедура по блокированию того же диафрагмального нерва на левой стороне должна состояться в понедельник, 29 декабря.

По словам медицинской команды бывшего президента, которые приводит Bloomberg, обе операции прошли успешно.

На данный момент Болсонару отбывает тюремное наказание сроком 27 лет и три месяца, его осудили за попытку государственного переворота в 2022 году. Ему разрешили покинуть тюрьму для проведения операции по удалению грыжи.

Он занимал пост президента с 1 января 2019 года по 1 января 2023 года.

После поражения действующему президенту Бразилии Луле де Сильве на выборах в 2022 году сторонники Болсонару устроили протесты. Полиция арестовала более 1,6 тыс. человек, свыше 200 были осуждены. Сам политик, находившийся в США, публично не поддержал протестующих.