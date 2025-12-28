 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Экс-президент Бразилии Болсонару перенес две операции за неделю

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару перенес две операции за неделю

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару за последнюю неделю перенес две операции, сообщает Bloomberg.

В четверг, 26 декабря, 70-летнему Болсонару удалили грыжу, оставшуюся после ножевого ранения в живот, полученного во время президентской кампании 2018 года. А накануне, 27 декабря, состоялась медицинская процедура для лечения постоянной икоты.

Операция была проведена на правой стороне тела бывшего президента, вторая процедура по блокированию того же диафрагмального нерва на левой стороне должна состояться в понедельник, 29 декабря.

По словам медицинской команды бывшего президента, которые приводит Bloomberg, обе операции прошли успешно.

Экс-президента Бразилии Болсонару госпитализировали
Политика
Жаир Болсонару

На данный момент Болсонару отбывает тюремное наказание сроком 27 лет и три месяца, его осудили за попытку государственного переворота в 2022 году. Ему разрешили покинуть тюрьму для проведения операции по удалению грыжи.

Он занимал пост президента с 1 января 2019 года по 1 января 2023 года.

После поражения действующему президенту Бразилии Луле де Сильве на выборах в 2022 году сторонники Болсонару устроили протесты. Полиция арестовала более 1,6 тыс. человек, свыше 200 были осуждены. Сам политик, находившийся в США, публично не поддержал протестующих.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Александра Озерова
Жаир Болсонару Бразилия операции
Материалы по теме
Экс-президента Бразилии Болсонару госпитализировали
Политика
Экс-президент Бразилии проведет 27 лет в камере с отдельной ванной
Политика
Бывшего президента Бразилии арестовали из-за попытки снять браслет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Москвичей предупредили о высокой влажности и снегопадах Общество, 07:18
Землетрясение на Тайване стало самым мощным за последние два года Общество, 07:15
МИД Южной Осетии назвал число участников боев на Украине Политика, 06:52
Экс-президент Бразилии Болсонару перенес две операции за неделю Общество, 06:38
Директор ЗАЭС сообщил об угрозах сотрудникам Политика, 06:26
Маск заявил, что «великое замещение» европейского населения уже произошло Политика, 05:58
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Трамп перед встречей с Зеленским сыграл в гольф Политика, 05:13
В Шереметьево и Внуково задержали около 290 рейсов Политика, 05:06
В Колумбии призвали граждан отказываться от предложений о наемничестве Политика, 04:57
Лавров назвал Европу главным препятствием к миру на Украине Политика, 04:34
Встречу Трампа и Зеленского перенесли на два часа раньше Политика, 03:49
В Польше объявили о планах построить систему обороны от дронов за €2 млрд Политика, 03:38
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 03:25