Общество⁠,
0

Рейс с застрявшими на Кубе туристами перенесли

АТОР: рейс с застрявшими на Кубе туристами перенесли

Рейс авиакомпании Conviasa V0 3788, который должен был вылететь из Санкт-Петербурга в кубинский город Варадеро вечером 24 января, перенесли на 26 января из-за проведения техобслуживания самолета. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В связи с необходимостью проведения технического обслуживания рейс авиакомпании Conviasa V0 3788, запланированный к вылету из Санкт-Петербурга в Варадеро 24.01.2026 в 22:30, был перенесен на 26.01.2026. Новый вылет назначен на 16:30», — написали в телеграм-канале АТОР.

Ранее по той же причине задержали рейс V0 3786 из Варадеро в Санкт-Петербург. Судно должно было вылететь 23 января. Новый вылет запланирован на 19:00 24 января по местному времени (03:00 25 января мск). Самолет должен прибыть в Петербург в 20:30 мск 25 января.

РСТ рассказал, когда застрявшие на Кубе россияне вылетят домой
Общество
Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Застрявших на Кубе туристов обеспечили жильем и питанием, подчеркнула пресс-служба АТОР. Туроператоры продлили россиянам проживание в отеле. Принимающая сторона взяла на себя информирование туристов об актуальном расписании и организацию трансферов.

По данным телеграм-канала SHOT, из-за отмены рейса на Кубе остались сотни россиян. Причиной переноса стала техническая неисправность самолета авиакомпании Conviasa.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
задержка рейса Санкт-Петербург Куба вылет российские туристы
