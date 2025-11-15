 Перейти к основному контенту
Общество
0

Эфиопия сообщила о первой вспышке вируса Марбург

Вирус Марбург
Вирус Марбург (Фото: IMAGO / CDC / IMAGE POINT FR / BSI / Global Look Press)

После лабораторного тестирования образцов Эфиопия подтвердила первую вспышку болезни, вызванной вирусом Марбург, сообщает Bloomberg.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что выявленный вирус относится к тому же штамму, что и при предыдущих вспышках в странах Восточной Африки. В южном регионе Эфиопии, недалеко от границы с Южным Суданом, зарегистрированы девять случаев, включая зараженных медицинских работников.

ВОЗ и Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний отметили, что страна оперативно выявила вирус и начала мероприятия по его локализации.

Марбург (Marburg Marburgvirus, или MVD) — это «родственник» Эболы. Вирус передается при прямом контакте с биологическими жидкостями инфицированных людей или зараженными материалами. Симптомы включают жар, сильную головную боль и мышечные боли, а у многих пациентов в течение недели развивается тяжелое кровотечение.

Смертность вируса, по данным ВОЗ, составляет от 25 до 90%.

Здравоохранительные органы Эфиопии и Южного Судана принимают меры, чтобы предотвратить распространение вируса через границу. Оба государства сталкиваются с перегрузкой медицинской инфраструктуры, а ситуацию в Южном Судане осложняет затяжной вооруженный конфликт.

ВОЗ выделила Эфиопии $300 тыс. из резервного фонда и направила первую группу реагирования, а также медицинские принадлежности.

Российские ученые обнаружили более 60 неизвестных ранее вирусов
Общество
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС


Роспотребнадзор заявил, что отслеживает ситуацию и усилил санитарно-карантинный контроль на границе с использованием системы «Периметр». В ведомстве отметили, что его специалисты разработали тест-систему для обнаружения Марбурга, а центр «Вектор» — вакцину, прошедшую доклинические испытания.

Роспотребнадзор призывает учитывать эпидобстановку при зарубежных поездках и следить за своим самочувствием в течение 14 дней после возвращения.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Теги
Полина Дуганова
вирус Африка Эфиопия заболевание

