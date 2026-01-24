В Кривом Роге протестующие заблокировали дорогу из-за отключений света

В Кривом Роге Днепропетровской области жители уже более трех часов блокируют дорогу из-за продолжительных отключений электричества, сообщает «Страна.ua».

Одна из протестующих заявила, что свет в ее квартире отсутствовал 40 часов. «Сидели 40 часов без света, включили на час и снова выключили на девять [часов]», — сказала она. Один из заблокировавших дорогу жителей стоял с плакатом «Без свет нет обучения».

Как пишет издание, машина украинского энергохолдинга ДТЭК «приехала, развернулась и уехала».

24 января в Днепропетровской области в очередной раз были применены экстренные отключения электроэнергии, сообщил ДТЭК.

16 января первый вице-премьер Украины и министр энергетики Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике.

Украинский президент Владимир Зеленский называл нынешнюю зиму «самой холодной и темной» с начала военных действий. Энергетическая система страны, поврежденная российскими ударами, может покрыть лишь 60% потребностей в электричестве, пояснял он.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Ведомство неоднократно отчитывалось об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Последние удары были ответом на украинские атаки на гражданские объекты на территории России, сообщало министерство.