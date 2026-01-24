Кулеба сообщил о 800 тыс. киевлян без света

Фото: Алина Смутко / Reuters

Более 800 тыс. киевлян остались без электричества, сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

«Нарушение теплоснабжения зафиксировано в около 6 тысячах домов, в более чем 2 тысячах — полностью отсутствует», — уточнил он.

Также о почти 6 тыс. домах, оставшихся без отопления в результате повреждений критической инфраструктуры, сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко. Он уточнил, что большинство из них — те, которые уже дважды подключали или пытались подключить к теплоснабжению после повреждений, полученных 9 и 20 января.

Помимо этого, присутствуют проблемы с водоснабжением на левом берегу и отчасти на правом, добавил Кличко.

О взрывах в Киеве в ночь на 24 января писали ТСН, «Суспiльне» и «Новини.Live». Киевская городская военная администрация сообщала о работе ПВО в украинской столице.

Ранее, 20 января, без света остались свыше 1 млн киевлян, без тепла — более 4 тыс. многоквартирных домов. Днем 22 января Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли удар по украинским энергообъектам, которые используют ВСУ. Министр энергетики Денис Шмыгаль назвал 22 января самым сложным днем для энергосистемы Украины после 2022 года.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.